اختناق 4 أفراد من عائلة واحدة إثر تسرب للغاز بميلة

تعرض، ليلة الأربعاء، في حدود الساعة منتصف الليل، 4 أفراد من عائلة واحدة تتراوح أعمارهم بين 63 و26 سنة، يقطنون بحي صناوة التابعة لبلدية ميلة، إلى ضيق في التنفس بعدما تسببت الغازات المحترقة المتسربة من مدفأة تشتغل بغاز المدينة داخل منزلهم العائلي في اختناقهم، نقلوا في حالة حرجة إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى الإخوة مغلاوي بميلة لتلقي العلاج.

وحسب مصدر الشروق، فإنه تم اكتشاف الحادث ليلة الأربعاء، من طرف أحد أفراد العائلة، أين تفطن لعدم وجود أي حركة كالمعتاد داخل المنزل، الأمر الذي أدى به إلى الاتصال بمصالح الحماية المدنية وبعد تدخلهم تمت مساعدة العائلة قبل نقلهم إلى الاستعجالات الطبية نظرا لحالتهم الحرجة، من جهتها المصالح الأمنية قامت بفتح تحقيق لمعرفة الأسباب الحقيقية للحادث.