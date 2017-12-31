علمت "الشروق" من مصادر محلية عن اكتشاف الطاقم الإداري بمتوسطة العربي بن مهيدي بسور الغزلان جنوب البويرة لثلاث حالات لتلاميذ من ضحايا الحوت الأزرق المعروفة، حيث تم التكفل بهم من طرف مختصين نفسانيين.
وبحسب نفس المصادر، فإن الحالات تتعلق ببنتين وولد تم اكتشاف إدمانهم لعبة الحوت الأزرق من طرف مراقبي المتوسطة، حيث تقدمت إحدى البنتين في مراحل اللعبة الخطيرة وهو ما سبب لها اضطرابا نفسيا تطلب تحويلهم جميعا إلى المؤسسة الاستشفائية والتكفل بهم من طرف مختصين نفسانيين إلى غاية الاطمئنان على حالتهم، فيما تتواصل حملات التحسيس من أخطار وتداعيات اللعبة عبر مختلف المؤسسات التعليمية بالولاية.
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إنقاذ 3 تلاميذ من لعبة الحوت الأزرق بمتوسطة في سور الغزلان
أحسن حراش
علمت "الشروق" من مصادر محلية عن اكتشاف الطاقم الإداري بمتوسطة العربي بن مهيدي بسور الغزلان جنوب البويرة لثلاث حالات لتلاميذ من ضحايا الحوت الأزرق المعروفة، حيث تم التكفل بهم من طرف مختصين نفسانيين.
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إنقاذ 3 تلاميذ من لعبة الحوت الأزرق بمتوسطة في سور الغزلان
وبحسب نفس المصادر، فإن الحالات تتعلق ببنتين وولد تم اكتشاف إدمانهم لعبة الحوت الأزرق من طرف مراقبي المتوسطة، حيث تقدمت إحدى البنتين في مراحل اللعبة الخطيرة وهو ما سبب لها اضطرابا نفسيا تطلب تحويلهم جميعا إلى المؤسسة الاستشفائية والتكفل بهم من طرف مختصين نفسانيين إلى غاية الاطمئنان على حالتهم، فيما تتواصل حملات التحسيس من أخطار وتداعيات اللعبة عبر مختلف المؤسسات التعليمية بالولاية.