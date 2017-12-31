قدم ثلاثة أشخاص أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الخروب، الأربعاء، بتهمة المتاجرة غير الشرعية في الآثار ومادة الزئبق الرمادي.
حيثيات القضية، ترجع إلى الأحد الماضي، حين تمكنت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بولاية قسنطينة من توقيف شخصين بمنطقة عين السمارة بتهمة المتاجرة غير الشرعية وحيازة آثار إضافة إلى مادة الزئبق الرمادي، وتمثلت المضبوطات في قطعة أثرية لصليب برونزي يحمل مجسم المسيح يعود إلى القرن السادس عشر قدرت قيمته المادية بثلاثة ملايير سنتيم وكمية معتبرة من مادة الزئبق الرمادي.
وبفعل التحقيقات المتواصلة تم تمديد الاختصاص إلى ولاية الوادي، حيث تم ضبط كميات أخرى لمادة الزئبق داخل محل لبيع العقاقير.
الموقوفون الثلاثة تم إيداعهم الحبس في انتظار محاكمتهم، وهم شاب يبلغ 32 سنة من عمره ينحدر من ولاية ميلة، وكهلان 55 و60 سنة ينحدران من ولاية الوادي.
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من بين المحجوزات صليب برونزي أثري قيمته بالملايير
توقيف 3 أشخاص لمتاجرتهم في الآثار والزئبق الرمادي بقسنطينة
عبد العالي لرقط
قدم ثلاثة أشخاص أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الخروب، الأربعاء، بتهمة المتاجرة غير الشرعية في الآثار ومادة الزئبق الرمادي.
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حيثيات القضية، ترجع إلى الأحد الماضي، حين تمكنت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بولاية قسنطينة من توقيف شخصين بمنطقة عين السمارة بتهمة المتاجرة غير الشرعية وحيازة آثار إضافة إلى مادة الزئبق الرمادي، وتمثلت المضبوطات في قطعة أثرية لصليب برونزي يحمل مجسم المسيح يعود إلى القرن السادس عشر قدرت قيمته المادية بثلاثة ملايير سنتيم وكمية معتبرة من مادة الزئبق الرمادي.
وبفعل التحقيقات المتواصلة تم تمديد الاختصاص إلى ولاية الوادي، حيث تم ضبط كميات أخرى لمادة الزئبق داخل محل لبيع العقاقير.
الموقوفون الثلاثة تم إيداعهم الحبس في انتظار محاكمتهم، وهم شاب يبلغ 32 سنة من عمره ينحدر من ولاية ميلة، وكهلان 55 و60 سنة ينحدران من ولاية الوادي.