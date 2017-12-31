آخر الإستفتاءات إستفتاءات
-
كيف تفسر محافظة الأفلان على المركز الأول في البلديات؟
-
امتداده الشعبي770 (%5.78)
-
ضعف المنافسين1348 (%10.12)
-
التلاعب بالنتائج11202 (%84.1)
-
-
هل تتوقع نسبة مشاركة عالية في الإنتخابات المحلية؟
-
نعم394 (%12.43)
-
لا2777 (%87.57)
-
-
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
-
حتمية1298 (%14.44)
-
ليس حتمية7690 (%85.56)
-
-
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
-
خيار جيد658 (%9.37)
-
خيار سيء899 (%12.8)
-
خيار خطير5467 (%77.83)
-
-
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
-
تنجح6902 (%28.34)
-
لا تنجح17450 (%71.66)
-
-
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
-
حكومة حزبية183 (%12.26)
-
حكومة تكنوقراط1002 (%67.11)
-
مزيج بين الإثنين308 (%20.63)
-
-
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
-
تعكس669 (%16.43)
-
لا تعكس3403 (%83.57)
-
-
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
-
أوافق3448 (%13.99)
-
لا أوافق21196 (%86.01)
-
-
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
-
ينجحون16716 (%57.05)
-
لا ينجحون12584 (%42.95)
-
كيف ترى ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟
الأكثر تفاعلا
الفيديو
-
مقاتلة فرنسية تعترض طائرة مدنية جزائرية.. ماذا حدث؟
-
سورة الفرقان: مكية أم مدنية أم مصرية.. سؤال مدرسي خبيث في مصر؟!
-
الأنفلونزا أصبحت قاتلة.. فهل نقوم بالتلقيح قبل فوات الأوان؟!
-
تعرف على "حصادة الرؤوس" الروسية التي تملك الجزائر 300 عربة منها!
-
حفتر والجزائر.. العلاقة الغامضة!
-
تعرف على الفقيد "مشاري العرادة".. صاحب رائعة "فرشي التراب"
-
في الخفاء والعلن.. لماذا يتقلب السيسي حول القدس؟!
-
هذه هي أسرار "النار والغضب" لدونالد ترامب مع العرب والمسلمين؟
-
ترامب في عام واحد.. 11 كارثة!
-
ماذا وراء معارضة ولد عباس لأويحيى في ملف خوصصة المؤسسات؟!
رعية إفريقي يسلم شابين 120 مليون سنتيم مزورة
أجلت محكمة الشراقة النظر في ملف النصب والاحتيال، وتزوير الأوراق النقدية والإقامة غير الشرعية على التراب الوطني، التي تورط فيه رعية إفريقي من جنسية مالية، إلى 15 جانفي الجاري بطلب من دفاع المتهم للاطلاع على الملف.
على أساس الشكوى التي تقدم بها شابان مفادها أن المتهم اقترح عليهما مشاركته في صفقة شراء 10 دراجات نارية بقيمة 120 مليون سنتيم، وبعد بيعها يتقاسمان الأرباح. فوثق الضحيتان فيه وسلماه المبلغ وبعد شهر لم يحضر لهما الرعية الإفريقي الدراجات النارية، فطالباه باسترجاع مالهما، فاستجاب لهما وأحضر لهما المبلغ وبعد فتح الحقيبة تفاجآ بتحول لون الأوراق النقدية إلى الأسود بعد أن استغل المتهم سذاجتهما ونزع الألوان المصنوعة بها الأوراق النقدية الأصلية لاستعمالها في تزوير أوراق أخرى. على إثرها تقدم الشابان إلى مصالح الأمن ورفعا شكوى ضد الرعية الإفريقي.
وبعد نصب الشرطة كمين له بمساعدتهما تم القبض عليه بضواحي زرالدة، وأودع الحبس المؤقت بعد وقوفه أمام القاضي الجزائي تحت إجراءات المثول الفوري.
فريد - الجزائر2018/01/11 على 22:311
قلنا لكم اطردوهم إنهم يشكلون خطراً على الجزائر، فما تنتظرون؟!