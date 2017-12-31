رعية إفريقي يسلم شابين 120 مليون سنتيم مزورة

أجلت محكمة الشراقة النظر في ملف النصب والاحتيال، وتزوير الأوراق النقدية والإقامة غير الشرعية على التراب الوطني، التي تورط فيه رعية إفريقي من جنسية مالية، إلى 15 جانفي الجاري بطلب من دفاع المتهم للاطلاع على الملف.

على أساس الشكوى التي تقدم بها شابان مفادها أن المتهم اقترح عليهما مشاركته في صفقة شراء 10 دراجات نارية بقيمة 120 مليون سنتيم، وبعد بيعها يتقاسمان الأرباح. فوثق الضحيتان فيه وسلماه المبلغ وبعد شهر لم يحضر لهما الرعية الإفريقي الدراجات النارية، فطالباه باسترجاع مالهما، فاستجاب لهما وأحضر لهما المبلغ وبعد فتح الحقيبة تفاجآ بتحول لون الأوراق النقدية إلى الأسود بعد أن استغل المتهم سذاجتهما ونزع الألوان المصنوعة بها الأوراق النقدية الأصلية لاستعمالها في تزوير أوراق أخرى. على إثرها تقدم الشابان إلى مصالح الأمن ورفعا شكوى ضد الرعية الإفريقي.

وبعد نصب الشرطة كمين له بمساعدتهما تم القبض عليه بضواحي زرالدة، وأودع الحبس المؤقت بعد وقوفه أمام القاضي الجزائي تحت إجراءات المثول الفوري.