أحكام بين الإعدام والبراءة لنشطاء ضمن الجماعة الإرهابية

أدانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تبسة، مساء الأربعاء، 6 إرهابيين في حالة فرار، بعقوبة الإعدام، و10 سنوات سجنا لـ 4 متهمين، بالدعم اللوجيستيكي للجماعات الإرهابية، و7 سنوات لمتهم آخر، فيما تم تبرئة ساحة 6 آخرين من التهم الموجهة إليهم.

حيثيات القضية تعود إلى سنة 2016، حيث بلغت قيادة الدرك الوطني لبلدية السطح، معلومات تؤكد أن هناك تحركات مشبوهة، لعناصر إرهابية، تنشط بالمنطقة وتقوم بالاتصال بالمواطنين، حيث تم مداهمة أحد المحلات، حيث تم توقيف ابن إرهابي فار بالجبال، وبحوزته كميات معتبرة من المواد الغذائية المعدة لتسليمها إلى الجماعات الإرهابية بالمنطقة، وبعد تحريات وتحقيقات، تم توقيف عدد من المشتبه فيهم بالدعم ومساعدة الإرهابيين وماديا ومعنويا، وهي التهم التي نفاها المتهمون أثناء جلسة المحاكمة، وبعد المداولات تم إدانة الإرهابيين الـ6 الذين لا يزالون في حالة فرار بالإعدام وإدانة بقية المتهمين بين 10 و7 سنوات، فيما استفاد بقية المتهمين، بالبراءة لعدم وجود أدلة إدانة.