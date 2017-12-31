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استعانوا بشاحنة تحوي مخابئ سرية لنقلها
مغربي ضمن شبكة هرّبت طنّين من المخدرات وسط الإسمنت بوهران
عالجت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران، الأربعاء، قضية مثيرة تتعلق بتهريب طنين من المخدرات على متن شاحنة مملوءة بالإسمنت، من طرف شبكة تتكون من ثلاثة أشخاص، من بينهم مغربي.
وبحسب ما دار خلال جلسة المحاكمة، فإن المتورطين في قضية الحال، تم توقيفهم متلبسين بشحن طنين من المخدرات من نوع الكيف المعالج، على متن شاحنة، تحتوي على مخابئ سرية، حيث كانت المركبة مركونة داخل مستودع بالمنطقة الصناعية العامرية في عين تموشنت.
المتهمون كانوا ينشطون في تهريب المخدرات من مغنية الحدودية إلى باقي ولايات غرب البلاد، حيث عمدوا إلى تغطية نشاطهم الممنوع، بنقل الإسمنت للإفلات من مصالح الأمن. لكن هذا الأمر لم يدم طويلا، فقد تفطنت ذات المصالح إلى نشاطهم المشبوه، بعدما وردت معلومات تفيد بوجود مهربين للمخدرات بصدد إبرام صفقة لترويج هذه السموم. وبالفعل تم ضبط المتهمين، من بينهم مغربي، متلبسين بشحن طنين من الكيف المعالج على متن شاحنة.
لتنطق هيئة المحكمة بعقوبات تراوحت ما بين 15 إلى 20 سنة سجنا نافذا ضد المتهمين.
dzaiir zina - alger..2018/01/11 على 22:451
ربع مليون مهرب مروكي في الجزائر .. اطرد الديشي تنظاف دزاير
منير - سطات / المغرب2018/01/11 على 22:492
المرجو الحكم على المغربي بمثل الحكم على الجزائريين اللذين كانوا..