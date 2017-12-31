شاركت فيها مصالح الأمن والدرك بالتنسيق مع الهلال الأحمر بسكرة: جمع وترحيل دفعة جديدة من المهاجرين الأفارقة

شرعت السلطات الولائية ببسكرة، بالتنسيق مع الهلال الأحمر الجزائري والحماية المدنية، ليلة الأربعاء، في إطلاق حملة جديدة على مستوى كل بلديات الولاية لتجميع المهاجرين الأفارقة المقيمين بطريقة غير شرعية، خاصة منهم العائلات المتواجدة على تراب الولاية. وقد شملت عملية أول أمس نحو 92 مهاجرا إفريقيا من عدة دول مجاورة أغلبهم من النساء والأطفال وبنسبة أقل من الشباب.

وقد تم التكفل بهم وتجميعهم على مستوى الحظيرة البلدية بعاصمة الولاية مع تسخير جميع الإمكانيات الضرورية لإقامتهم قبل ترحيلهم في غضون الأيام القليلة المقبلة، ومن بين الإجراءات المتخذة لفائدة المهاجرين غير الشرعيين تعيين مرافقة طبية للإشراف على الحالة الصحية لهم بالتعاون مع مصالح مديرية الصحة إضافة لتحضير كل الضروريات من تغذية وأغطية وغيرها، قصد ضمان أحسن الظروف الصحية والغذائية أثناء عملية الترحيل على متن حافلات عمومية نحو الجنوب الجزائري ومنها إلى الدول المنحدر منها هؤلاء المهاجرون.

للإشارة، فإن الحملة المشتركة العمومية لترحيل المهاجرين الأفارقة بالولاية تعتبر الثانية في ظرف شهرين بعد الحملة الأولى شهر نوفمبر الماضي والتي كللت بترحيل نحو 1048 رعية إفريقية مقيمة بطريقة غير شرعية.