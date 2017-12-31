خوفا من إثارة الاحتجاجات ترامب يلغي زيارته المقررة إلى بريطانيا

أ ف ب - الشروق أونلاين

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في وقت متأخر الخميس، أنه عدل عن حضور تدشين السفارة الأميركية الجديدة في لندن.

ويأتي قرار ترامب الذي أعلنه في تغريدة قرابة منتصف الليل وسط تقارير إعلامية بأن الزيارة ستثير احتجاجات في بريطانيا.

وكتب ترامب في تغريدته أنه عدل عن الرحلة المقررة أساسا الشهر المقبل لعدم رضاه عن موقع السفارة الجديدة وكلفة بنائها.

وتابع ترامب "السبب وراء إلغاء زيارتي إلى لندن هو إنني لست معجبا بقيام إدارة الرئيس السابق باراك أوباما ببيع السفارة التي كانت في أفضل موقع في لندن لقاء مبلغ زهيد وبناء سفارة جديدة في موقع بعيد لقاء 1,2 مليار دولار".

وأضاف "اتفاق سيء، كانوا يريدون أن قص الشريط لكن لا".

وكان ترامب دعي للقيام بزيارة دولة لم يحدد موعدها إلى بريطانيا لكن هناك قلق من حصول احتجاجات.

وقالت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي في 7 يناير الحالي إن الزيارة لا تزال مرتقبة، مضيفة "ترامب سيزور المملكة المتحدة".