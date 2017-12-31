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من قبل القوات الجوية الفرنسية
الجوية الجزائرية توضح ملابسات اعتراض طائرتها
قدمت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، مساء الخميس، توضيحات حول اعتراض احدى طائراتها التي انطلقت من مطار قسنطينة نحو مدينة ليون يوم الثلاثاء 9 يناير من قبل القوات الجوية الفرنسية.
وأوضح رئيس قسم الشؤون العامة للشركة، رضا طوبال صغير، أن طائرة الخطوط الجوية الجزائرية تحولت بشكل عادي خلال خروجها من الفضاء الجوي الجزائري إلى ذبذبات المراقبة الجوية الفرنسية التي أعطت لها رمز رادار وسمحت لها بالنشاط مباشرة ضمن خط ملاحي وهي التعليمة التي طبقها طاقم الشركة الجزائرية.
كما أبرز ذات المسؤول أنه بعد هذا الاتصال "لم يتلق فريق الجوية الجزائرية أي اتصال من المراقبة الجوية الفرنسية إلى غاية استقبال اتصال عبر ذبذبات الطوارئ من شركة طيران أجنبية كانت تنشط في نفس الفضاء تطلب منه التواصل مع المراقبة الجوية الفرنسية".
وبعد التواصل مع المراقبة الجوية الفرنسية، يضيف طوبال، قامت هذه الأخيرة بإعلام الطاقم أنها بصدد اجراء عملية تعرف يقوم بها الجيش الفرنسي عبر ارسال طائرة حربية وهو اجراء يُطبقُ على كل شركات الطيران إذ يتم التحقق من أن الطائرة لا تتواجد تحت تدخل غير شرعي أو أمر آخر وذلك في حال فقدان التواصل عبر الراديو أو الانحراف عن المسار دون ترخيص.
وقال طوبال صغير "أن الطاقم يبقى في جميع الظروف في الاستماع على الذبذبتين إذ يتعلق الأمر بذبذبة المراقبة الجوية للمنطقة التي تتواجد بها الطائرة وكذا الذبذبة الوحيدة لليقظة والحماية المستخدمة من طرف الطيارين والمراقبين الجويين وكذا العسكريين في حالة وجود مشكل في ذبذبة العمل".
وتابع ذات المسؤول قائلا "لم يتلق طاقمنا أي اتصال على ذبذبة الطوارئ المخصصة لمثل هذه الحالات".
إضافة إلى ذلك "وفرت الخطوط الجوية الجزائرية لمصالح المراقبة الجوية المدنية والعسكرية إمكانية التواصل مع مديرية مركز مراقبة العمليات (مركز المراقبة الدائمة للرحلات) والذي يضطلع أيضا بمهمة التبليغ عن كل حالة استثنائية تسمح بإبقاء التواصل بين الأطقم على متن الطائرات والمسؤولين على الارض عبر نظام اتصال بالرسائل المكتوبة (نظام لاتصالات والمعالجة والتقارير للطائرة acars)".
ويؤكد طوبال صغير :"في هذه الحالة بالضبط، لم يتلق مركز مراقبة العمليات للخطوط الجوية الجزائرية أي اتصال من طرف مصلحة الطيران المدني أو العسكري ليعلمه بفقدان الاتصال مع الرحلة".
و على كل حال "طلبت الخطوط الجوية الجزائرية النصوص الحرفية للرسائل الصوتية بين الطائرة ومصالح المراقبة الجوية" يوضح ذات المسؤول مضيفا أن " هذه النصوص الحرفية ستسمح بتحديد احتمالية وجود اختلالات من عدمها".
موح - Dz2018/01/12 على 11:401
فرانسا ماتكدبش الخطوط الجوية الجزاءيرية عندهم كل شيء امعوج حبو يلعبوها ولاكن نعتولهم العين الحمرة
TABLATI - ALGER2018/01/12 على 16:44
فرنسا ما تكذبش صح فرنسا تعرف تقتل و تخدع و تسرق و تشوكر على ضعاف فرنسا ما تكذبش على هذا مسكينة طلبت عودة الحركى و الاقدام السوداء و التعويض على الفرنسيين لي ماتو فالجزائر
العباسي - الجزائر ارض. ال2018/01/12 على 15:46
اكيد فرانسا لا تكدب كدالك عندما قالت ان القنب الهندي والحشيش مصدر رزق. المنتفخ من تركعون له. ينفع. للمنتوجات الصيدلانيه. و العربده. والذياته داخلا في في فن واش
02018/01/12 على 14:14
فرانسا ما تكدبش...........هناك افراد من الشعب تطبق عليهم مقولة العظيم مالك بن نبي رحمة الله عليه حتى لا نكون مستعمرين يجب ان نتخلص من القابلية للاستعمار.
02018/01/12 على 12:50
فرنسا أم الكذب بل هي الكذب بعينه , وش خلانا 10 في زورة غير فرنسا تاعك
نبيل - الجزائر2018/01/12 على 12:27
كون يخطيونا 5 سنين نربحوا. فرنسا خماج
Hamid - Alger2018/01/12 على 12:012
نزعة استعمارية لا بد ان تقابل بعزة نفس و حب الوطن.هي فرنسا ،ان اردنا ان نتقدم و نزدهر لا بد ان نستدير لها بضهرنا.
02018/01/12 على 16:05
رايك زين انت كي تعطي ضهرك لفرنسا تصد للمالي ونيجر متخلف
فلان . - ارض لخرا2018/01/12 على 15:04
الا عندكم النيف لا تذهبوا الى فرنسا .
02018/01/12 على 14:22
أنت تكذب على روحك لأنك في قرارة نفسك لا تصدق ما تقول
محمد - الجزائر2018/01/12 على 13:10
لا تــوجد أي نزعة استعمارية في الموضوع ( نتـكلم لغتهم، نحتفل بأعيادهم أكثر من أعيادنا، نركب زوارق الموت لخدمتهم،تموت فيهم، تساعد اقتصادهم و ندمر اقتصادنا،) فنحن معقدون منهم ثم ترد اللوم عليهم هل هم يجبروننا على اتباعهم أم نحن نتبعهم بإرادتنا ، ثم نختبئ في ظلال الثـورة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
02018/01/12 على 12:41
وماذا بقي لنا من عزة نفس يا اخي عزة النفس كانت مع الشهم بومدين الم ترى كيف انه رئىس بلدية في فرنسا يستقبل من طرف رئيس الجمهورية
انيسة2018/01/12 على 12:313
البلاد عمرها ماتشوف النور وتقدم بامسؤلين لصوص وكذابين و غير شرعيين
adam - españa2018/01/12 على 12:494
نتمنى ان نسمع راي السيد مساهل وزير الخارجية في الموضوع لانه امر خطير جدا يمس الجزائر
Med-dz2018/01/12 على 15:40
لا أمر خطير و لا هم يحزنون بل هو اجراء أمني عادي تقوم به جميع الدول ٠
02018/01/12 على 13:13
مساهل عنده مهمة اكبر من الالتفاف الى امر تقني بسيط . مساهل له مهمة ازالة الاحتلال من الصحراء الغربية المحتلة و تقرير مصير الشعب الصحراوي الذي شردته الة القمع المغربية .. هل فهمت هههههه
محمد - الجزائر2018/01/12 على 13:06
مـــا دخل مســاهل أذا تبيّـن ان الطاقم الجـــزائري هو من ارتكب الخـطـــأ ، يجب التحـــري أولاً ثم تقديم التسجيلات الصوتية للطائرة اثناء الرحلة و اذا تبين ان الأمر فيه لبس في ذلك الوقت يتم تدخل الخارجية ، فهناك تسلسل عمل يجب اتباعه في مثل هذه الحالات
Bela - Oran2018/01/12 على 13:235
الحمد لله بيني وبين فرنسا ألف كيلومتر ومزال بيني وبينها ألف كيلو، لم أسرق أموال الشعب باش نديهم لفافا، باش فافا تستقبلي بطائرة حربية
عبد الله2018/01/12 على 14:056
"لم يتلق فريق الجوية الجزائرية أي اتصال من المراقبة الجوية الفرنسية إلى غاية استقبال اتصال عبر ذبذبات الطوارئ من شركة طيران أجنبية كانت تنشط في نفس الفضاء تطلب منه التواصل مع المراقبة الجوية الفرنسية"
يعني أن المراقبة الجوية الفرنسية حاولت اﻹتصال بالطائرة الجزائرية و لم تتلق إجابة، ثم اتصلت بالطائرة الثانية والتي قامت بتحويل طلب اﻹتصال إلى الطائرة الجزائرية. يعني المشكل من عندنا !
ملاحظ2018/01/12 على 14:097
لو سكتوا خيرهم, فكلاما يحدث الفضائح والتبهديلات امام الاجناس,يقومون لتبرير لستر العيوب و تزيد فقط تكب على الفضيحة نفسها, فكل شيئ عادي عندهم ببلدنا , الابتزاز المسافرين,اسعار التذاكر خيالية, واغلاها بالعالم, تشغيل العمال الشركة بالعرف والمحابات ولو بدون المستوى الابتدائي حتى طاقم الطائرة, كثرة خدامة "دسيديت" خدمات جد رديئة, طائرات لا ترقى ل Low cost ,سوء التسيير ووو حتى ادينت شركة في محكمة التحكيم الدولي وتم حضرها في الصين...الى متى تتجاهل الدولة الكواريث وردائةوتسوق لنا الوهم"كل شيئ عادي وبخير"
العباسي - الجزائر ارض. ال2018/01/12 على 15:488
خرجة فرانسا هادي انتقام للمخرب و جروها. المنتفخ على تصريح. سي مساهل على ان الخطوط الملكيه غلمخربيه مشبوهه ولها مهام ممنوعه خارج النقل
02018/01/12 على 17:269
****وماذا عن طائراتكم الحربية التي مرت على اجوائنا لضرب الماليين ولماذا م توقف عسكريا!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!*****
Ahmed - Algerie2018/01/12 على 17:3910
يجب ان نكون واقعيين ونترك العاطفة جانبا لانها تتعلق بارواح بشر سبق ان تم القبض علي طيار جزائري في الامرات وفي جعبتة الكوكايين وقبلها ظبطت مجموعة من المظيفين والطايارين بحوزتهم الكوكايين رحلة مالي الجزائر وما عمله هذا الطيار هو فظيحة باتم معني الكلمة وطيران الحربي الفرنسي من حقه ان يدافع عن بلده من هجوم ارهابي والطيار وضع ارواح البشر في مهب الريح يحب ان تتحرك العدالة ضد هذا الطيار