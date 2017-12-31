أغلقوا الكليات وقاطعوا الامتحانات طلبة كليات جامعة يحيى فارس بالمدية يتضامنون مع قسم التراث

توسعت رقعة الاحتجاج والمقاطعة للامتحانات التي أطلقها طلبة قسم التراث بجامعة الدكتور يحيى فارس بالمدية مطلع الأسبوع الفارط، أين شهدت أمس كليتا الآداب واللّغات وكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية أيضا مقاطعة جماعية للامتحانات، وذلك تضامنا مع طلبة قسم التراث الذين قاطعوا الامتحانات منذ بدايتها مطالبين بالاعتراف بشهادتهم وتحديد انتماء قسمهم للكلية المناسبة.

يذكر أنّ طلبة حفظ التراث المتخرجين صادفوا عديد المشاكل في التوظيف، أين لم تعترف كثير الجهات المعنية بتوظيف تخصصهم بشهاداتهم، كما لم يوجد لها مكان ضمن مدونة التوظيف.

وكان قد فتح رئيس جامعة الدكتور يحيى فارس بالمدية مجالا للحوار مع الطلبة رغم عدم شرعية إضرابهم كونهم لم يقوموا بإشعار الإدارة بذلك مسبقا وكان قد وافق على تغيير تسمية شهادتهم بما يتوافق ومدونة الوظيف غير أنّ ذلك لم يقنع على يبدو طلبة قسم التراث الذين ارتفع سقف مطالبهم وشلّوا الجامعة وعلّقوا امتحاناتهم وامتحانات أقسام وكليات أخرى بعين الذهب، ليبقى جلوس جميع الفاعلين إلى طاولة الحوار وكذا تدخل الجهات الوصية كفيلا بإيجاد حلّ لهذه القضية التي أخذت أبعادا أكبر منها.