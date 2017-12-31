احتجاجا على غياب الأمن طالبات إقامتين جامعيتين يخرجن في مسيرة بتيزي وزو

خرجت طالبات الإقامتين الجامعيتين "مدوحة" و"واد عيسي"، صبيحة الخميس، في مسيرة سلمية انطلقت من الإقامة الجامعية "مدوحة" إلى غاية مقر الولاية، حيث نظمن اعتصاما، وهذا للتنديد بغياب الأمن بالإقامة الجامعية لواد عيسي جراء تهديد المنحرفين لهن، وفي ظل غياب الأمن الأمر الذي أزم من وضعيتهن.

المحتجات، صرحن بأن هذه المسألة تعود أساسا إلى قيام رئيس فرقة الأمن بالإقامة الجامعية للبنات واد عيسي بتاريخ 18 ديسمبر 2017 في حدود الساعة التاسعة ليلا بإدخال دركيين بزي مدني إلى إحدى الغرف من أجل فك شجار بين طالبتين، الأمر الذي لم تتقبله الطالبات المقيمات، ودفعهن إلى الاحتجاج ومراسلة المسؤولين بمديرية الخدمات الجامعية، تلاها عدة تجمعات، ما أسفر عن تنحية المسؤول عن هذا الفعل من منصبه، وهذا ما تثبته التقارير المنجزة، التي تحوز "الشروق" نسخا منها.

هذه الحادثة، أثارت استياء هذا الأخير، بحسب محدثاتنا، مصرحات بأنه يقوم بتهديدهن عن طريق تسليط المنحرفين عليهن، فضلا عن محاولته إقناع العمال والنقابيين من أجل تنظيم إضراب عام عن العمل على مستوى كل المصالح في المديرية والقيام بغلق المطاعم الجماعية على حسب ما يبينه إشعار الإضراب الذي أعلنوا عنه بداية الأسبوع المقبل، الأمر الذي أثار استياءهن ودفعهن إلى الخروج إلى الشارع للتنديد بهده التصرفات المهددة لحياتهن وإيصال صرختهن إلى المسؤولين، مطالبات بضرورة توفير الأمن لهن، وقد تلقين وعودا من مدير ديوان الوالي بوضع حد لمثل هذه التصرفات.