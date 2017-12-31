استطاع فريق برنامج "خط أحمر" في موسمه الخامس أن يصنع المفاجأة في عدد هذا الأسبوع، عندما تمكن من ملاقاة أب بأطفاله الثلاث بعد أكثر من 10 سنوات من الفراق، بسبب قصة طلاق شائكة كانت الأم فيها قد حرمت الوالد من رؤية أبنائه، وذلك بعد تغيير عنوانها وبعد المفاجأة لم يتمالك الأب "الجيلالي" نفسه وسقط مغميا عليه داخل البلاطو، مما جعل البرنامج يوقف التصوير لأكثر من نصف ساعة كاملة.
بعد أخذ موافقة وفتوى الإمام الشيخ البشير الإبراهيمي، قام "خط أحمر" بجلب الطليقة إلى البلاطو التي سردت سبب عدم السماح لها برؤية الأب لأبنائه طيلة 10 سنوات كاملة، وشرح البرنامج وجهتي نظر الطليقين دون الدوس على حرمة العائلات الجزائرية، وبعيدا عن استعراض أسرار كلا منهما، خاصة أن الحلقة سجلت بحضور الأطفال في "الاستوديو" .
تفاصيل هذه الحلقة المثيرة التي كلها حب وشوق وحنين أب لأطفاله تشاهدونها سهرة اليوم في تمام التاسعة ليلا عبر قناة "الشروق العامة"، من تقديم الزميلة فضيلة مختاري، كما ينتظر البرنامج تعليقات "ناس الفايسبوك" لبثها مباشرة، حيث يعد من بين الحصص التي لا تهمل مشاهديه من رواد مواقع التواصل الاجتماعي التعليق على حلقاته التي تصنع الجدل عبر منصات "السوشيل ميديا".
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"خطّ أحمر" يجمع أبًا بأطفاله الثلاث بعد 10 سنوات من الفراق!
حسام. ف
استطاع فريق برنامج "خط أحمر" في موسمه الخامس أن يصنع المفاجأة في عدد هذا الأسبوع، عندما تمكن من ملاقاة أب بأطفاله الثلاث بعد أكثر من 10 سنوات من الفراق، بسبب قصة طلاق شائكة كانت الأم فيها قد حرمت الوالد من رؤية أبنائه، وذلك بعد تغيير عنوانها وبعد المفاجأة لم يتمالك الأب "الجيلالي" نفسه وسقط مغميا عليه داخل البلاطو، مما جعل البرنامج يوقف التصوير لأكثر من نصف ساعة كاملة.
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بعد أخذ موافقة وفتوى الإمام الشيخ البشير الإبراهيمي، قام "خط أحمر" بجلب الطليقة إلى البلاطو التي سردت سبب عدم السماح لها برؤية الأب لأبنائه طيلة 10 سنوات كاملة، وشرح البرنامج وجهتي نظر الطليقين دون الدوس على حرمة العائلات الجزائرية، وبعيدا عن استعراض أسرار كلا منهما، خاصة أن الحلقة سجلت بحضور الأطفال في "الاستوديو" .
تفاصيل هذه الحلقة المثيرة التي كلها حب وشوق وحنين أب لأطفاله تشاهدونها سهرة اليوم في تمام التاسعة ليلا عبر قناة "الشروق العامة"، من تقديم الزميلة فضيلة مختاري، كما ينتظر البرنامج تعليقات "ناس الفايسبوك" لبثها مباشرة، حيث يعد من بين الحصص التي لا تهمل مشاهديه من رواد مواقع التواصل الاجتماعي التعليق على حلقاته التي تصنع الجدل عبر منصات "السوشيل ميديا".