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الشرطة عممت صورها وطلبت المساعدة في العثور عليها
البحث عن مراهقة ألمانية اختفت بعد إسلامها وترحيل صديقها الجزائري
نشرت الشرطة الألمانية في مدينة هامبورغ نداء إلى الجمهور الألماني من أجل مساعدته في البحث عن فتاة في السادسة عشر من عمرها اختفت في ظروف غامضة، وذلك بعد اعتناقها الإسلام.
نشرت صحف ألمانية عدة تأكيدات للشرطة الألمانية أن الفتاة يوليانة كانت على علاقة مع طالب لجوء جزائري، وأنه أقنعها بتحويل دينها واعتناق الإسلام. ونشرت صحيفة «بيلد» الألمانية، حسب ما جاء في تقرير لصحيفة "القدس العربي"، تحقيقا عن الموضوع بعنوان «أحبت! غيرت دينها! اختفت!". ووفقا لبيان الشرطة فإن الفتاة الألمانية واسمها يوليانه باولينا ريتا هيبيل شوهدت آخر مرة في الثاني من الشهر الماضي قبل أن تسجل العائلة اختفاءها. وذكرت الأم أن يوليانه اتصلت بها عبر الهاتف في الثامن من الشهر الماضي، إلا أنها لم ترد الإفصاح عن مكانها. وأثار اعلان شرطة هامبورغ عن حادثة الاختفاء وطلب مساعدتها من أجل البحث عن الفتاة جدلا في ألمانيا، خاصة أن الشرطة نشرت صورا للفتاة وهي مرتدية الحجاب، وفيما رأى البعض أن الفتاة قد تكون هربت إلى الجزائر، لتلحق بصديقها الذي تم ترحيله من ألمانيا.
وحسب المصدر ذاته، أكدت شرطة هامبورغ أن تحقيقاتها تشير إلى وجود الفتاة في محيط مدينتي هامبورغ وهانوفر، وأفادت الشرطة أن اسم الفتاة لم يظهر في أي من المعابر الحدودية، كما أن لديها معلومات قوية أن الفتاة مازالت متواجدة في ألمانيا.
وتأتي هذه القصة بعد أيام قليلة فقط من نشر قناة «كيكا» المخصصة للأطفال، قصة حب بين اللاجئ السوري ضياء وبين المراهقة الألمانية مالفينا، حيث نشرت بعض مواقع الإعلام، خاصة موقع «كرونه» النمساوي تحذيرا من تكرار قصة حب فاشلة بين لاجئ أفغاني قيل إنه في الخامسة عشر من عمره ومراهقة ألمانية في الخامسة عشر انتهت بإقدام اللاجئ على قتل المراهقة طعناً بسكين.
وسيم - الجزائر2018/01/12 على 22:211
بعد الفضائح الاخلاقية من تحرش واغتصاب التي تسبب بها بعض الحراقة الجزائريين ليلة رأس السنة الميلادية في مدينتي هامبورغ وكولن الألمانيتين هاهي فضيحة جديدة يتسبب بها جزائري مع فتاة قاصر، أتمنى ان لا تتسبب هذه الاحداث في تشويه سمعة الجزائري للأبد، بعد ما عمل بوتفليقة كل مجهوداته من أجل تحسين صورة الجزائر والجزائري بين الأمم