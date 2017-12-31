قناة ليبية تُعيد بث تحقيق "الشروق نيوز" عن "نساء داعش"!

تقوم قناة "218" الليبية هذه الأيام ببث ومضة ترويجية للفيلم الوثائقي المثير الخاص بـ"الشروق نيوز" عن "نساء داعش" الذي أعدته الزميلة ناهد زرواطي العام الماضي المعروف عنها تميزها بتغطيتها للأزمة الليبية.

زرواطي، التي زارت سرت وكان لها لقاءات مباشرة مع بعض النساء، توصلت في هذا التحقيق إلى أن الأفكار التي تحملها النساء المنضويات في تنظيم داعش خطيرة جدا، وتمثل تهديدا أمنيا كبيرا في صورة نجاح البعض منهن في العودة والدخول مرة أخرى إلى بلدانهم الأصلية ونشر هذه الأفكار، فضلا عن امتلاكهن خبرة كبيرة في القتال، حيث شارك العديد منهن في الحرب وحملن السلاح والأحزمة الناسفة"، وهن "تونسيات وجزائريات ومصريات وسوريات فضلاً عن الليبيات والإفريقيات وكذلك الأوروبيات".

وكانت صحفية "الشروق نيوز" قد تُوّجت بلقب أحسن مراسلة صحفية في 2017 عن هذا التحقيق" الذي أعدته في ليبيا، ولقي الإشادة من قبل لجنة التحكيم، ومن عدة وسائل إعلامية عربية على غرار موقع "العربية نت" الذي اعتبره في تقرير له آنذاك أن فيلم "الشروق نيوز" يعد من أبرز المواد المصورة التي تكشف جانبا مهما من حقيقة الوضع الخطير الذي تعرفه ليبيا.