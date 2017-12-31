فتاة تحاول الانتحار شنقا بسبب "الحوت الأزرق" في البليدة

date 2018/01/12 views 1108 comments 0
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icon-writer عادل شوشو

اهتزت مساء الخميس مدينة مفتاح على وقع إقدام فتاة قاصر تبلغ من العمر 14 سنة تقطن بحي اراشبي الفوضوي بأعالي مدينة مفتاح في البليدة، على محاولة الانتحار شنقا بعد إتمامها كل مراحل لعبة الحوت الأزرق، قبل أن يتم إنقاذها في اللحظات الأخيرة من طرف والدتها وبمساعدة بعض الجيران الذين نقلوها على جناح السرعة إلى المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بوسط مدينة مفتاح، وبعد تقديم إسعافات أولية للقاصر، تم تحويلها على جناح السرعة إلى مستشفى فرانتز فانون بالبليدة لعرضها على طبيب نفساني.

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فيما فتحت مصالح الأمن تحقيقا معمقا حول الحادثة التي تعد الثانية من نوعها في اقل من شهر، حين أقدمت جارتها التي تبلغ من العمر 14 سنة على الانتحار شنقا بسبب لعبة الحوت الأزرق.

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