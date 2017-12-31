آخرهم الدمية "أبلة فاهيتا"! من هو المحامي المصري الذي رفع 2700 قضية ضد المشاهير؟

نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية بروفايل عن المحامي المصري سمير صبري الذي رفع 2700 قضية ضد أدباء وفنانين وراقصات شرقيات ودمى آخرهم أبلة فاهيتا التي قال عنها، إنها "ليست لطيفة بل غير أخلاقية والمصريين يكرهونها"، كما نقل موقع قناة "بي بي سي عربي"، السبت.

وقال صبري، البالغ من العمر 67 عاماً، للصحيفة، إن من يخالف الآداب العامة من الممكن إرساله للسجن لمدة خمس سنين.

وفي نوفمبر الماضي ساعد صبري في فرض حظر على غناء المطربة شيرين في مصر على خلفية نكتة ألقتها حول ماء النيل.

وقال صبري: "الفن المصري في أسوأ حالاته حالياً فهو يعتمد على العري والكلمات الإباحية والمخدرات ويظهر المصريات كبغي ويجب إيقاف من يفعل ذلك".

يذكر أن صبري كان وراء صدور حكم بالسجن لمدة خمس سنوات ضد الداعية المعروف بالشيخ ميزو كما أنه كان وراء سجن الكاتب أحمد ناجي تسعة أشهر في عام 2016.

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