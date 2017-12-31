الداليا: على المؤسسات إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في عالم الشغل

أكّدت، نهاية الأسبوع المنقضي، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، غنية الداليا، خلال زيارة عمل لولاية أم البواقي، على أحقية ذوي الاحتياجات الخاصة في إدماجهم بعالم الشغل وذلك من خلال تطبيق القانون 02/09 القاضي بضرورة توظيف واحد بالمائة من ذوي الاحتياجات الخاصة سواء بالمؤسسات العمومية أو المؤسسات الخاصة.

وأكدت الوزيرة، أنّ مصالحها بصدد القيام بلقاءات تحفيزية للخواص من أجل التحسيس وتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة خصوصا ذوي الشهادات العليا وكذا خريجي مراكز التكوين المهني، وصرحت أنّ نسبة توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة لم تتعدّ نسبة 10 بالمائة على المستوى الوطني في القطاعين العام والخاص.

وبخصوص التكفل الجيد بذوي الاحتياجات الخاصة في مجال التربية والتعليم، صرحت داليا، أنّها تطمح لإدماج نوعي لهؤلاء وسط الثانويات من أجل منحهم فرصا في المضي قدما خلال مسارهم التعليمي، مضيفة أنّ عملية الإدماج مرتبطة بالتنسيق والتكامل بين القطاعات.