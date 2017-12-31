وزارة التربية تفتح 300 منصب لتدريس الأمازيغية

كشف الأمين العام لوزارة التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، السبت، عن فتح 300 منصب لتدريس اللغة الأمازيغية خلال الموسم الدراسي المقبل وفقا لدستور 2016 في الحيز الخاص بتعميم تعليم واستعمال الأمازيغية بالمؤسسات التربوية.

وأوضح الأمين العام للوزارة في كلمته الافتتاحية بمناسبة أشغال الندوة التحضيرية الجهوية للدخول المدرسي المقبل التي تحتضنها ولاية تيسمسيلت على مدار ثلاثة أيام ابتداء من، أمس، بمشاركة 15 ولاية عن الجهة الغربية للبلاد، بأن تدريس هذه اللغة عرف منحنى تصاعديا بالانتقال من 11 ولاية في سنة 2014 إلى 38 ولاية في سنة 2017 بما فيها ولاية تيسمسيلت التي تحصي 32 فوجا تربويا خلال هذا الموسم.

وتحاشى السكرتير العام للوزارة الرد على سؤال "الشروق" حول نية الوزارة أو رغبتها في إصدار وثائق رسمية باللغة الأمازيغية تكون محل تداول داخل مؤسسات القطاع مستقبلا، وقال إن الوزارة تسعى جاهدة للارتقاء بهذه اللغة وتطويرها داخل الوسط التربوي.