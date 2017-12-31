آخر الإستفتاءات إستفتاءات
-
كيف تفسر محافظة الأفلان على المركز الأول في البلديات؟
-
امتداده الشعبي770 (%5.78)
-
ضعف المنافسين1348 (%10.12)
-
التلاعب بالنتائج11202 (%84.1)
-
-
هل تتوقع نسبة مشاركة عالية في الإنتخابات المحلية؟
-
نعم394 (%12.43)
-
لا2777 (%87.57)
-
-
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
-
حتمية1298 (%14.44)
-
ليس حتمية7690 (%85.56)
-
-
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
-
خيار جيد658 (%9.37)
-
خيار سيء899 (%12.8)
-
خيار خطير5467 (%77.83)
-
-
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
-
تنجح6902 (%28.34)
-
لا تنجح17450 (%71.66)
-
-
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
-
حكومة حزبية183 (%12.26)
-
حكومة تكنوقراط1002 (%67.11)
-
مزيج بين الإثنين308 (%20.63)
-
-
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
-
تعكس669 (%16.43)
-
لا تعكس3403 (%83.57)
-
-
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
-
أوافق3448 (%13.99)
-
لا أوافق21196 (%86.01)
-
-
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
-
ينجحون16716 (%57.05)
-
لا ينجحون12584 (%42.95)
-
كيف ترى ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟
الأكثر تفاعلا
الفيديو
-
دونالد ترامب يُهين الأفارقة.. هل هو متشبع بالعنصرية؟!
-
ماذا يريد السفير الأمريكي من لقاءاته المكثفة مع السياسيين الجزائريين؟
-
مقاتلة فرنسية تعترض طائرة مدنية جزائرية.. ماذا حدث؟
-
لاعبة شطرنج تقتحم مسابقات الرجال بلقبي بطلة عالم وأستاذ كبير!
-
سورة الفرقان: مكية أم مدنية أم مصرية.. سؤال مدرسي خبيث في مصر؟!
-
الأنفلونزا أصبحت قاتلة.. فهل نقوم بالتلقيح قبل فوات الأوان؟!
-
تعرف على "حصادة الرؤوس" الروسية التي تملك الجزائر 300 عربة منها!
-
حفتر والجزائر.. العلاقة الغامضة!
-
تعرف على الفقيد "مشاري العرادة".. صاحب رائعة "فرشي التراب"
-
في الخفاء والعلن.. لماذا يتقلب السيسي حول القدس؟!
مثمنا ترسيم "يناير"
غويني: يجب تعجيل بأكاديمية اللغة الأمازيغية
دعا رئيس حركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، إلى التعجيل بتقديم القانون العضوي الخاص بأكاديمية اللغة الأمازيغية، مثمنا قرار رئيس الجمهورية باعتبار رأس السنة الامازيغية الموافق لـ 12 يناير من كل عام عطلة مدفوعة الأجر.
وثمن غويني خلال الدورة العادية للمكتب الوطني للحركة قرار رئيس الجمهورية، مشددا على "التعجيل بتقديم القانون العضوي الخاص بأكاديمية اللغة الامازيغية" التي جاء بها الدستور المعدل لسنة 2016، معتبرا قرار بوتفليقة "خطوة هامة تاريخية وتأكيدا لعناصر الهوية الوطنية وتأمينها من التجاذبات وجعلها في منأى عن أي توظيف"، داعيا إلى تدرسيها وكتابتها بالحرف العربي بعد استشارة المختصين.
كما دعا المتحدث إلى إنشاء مجلس أعلى للتربية والتعليم للتكفل بملف المنظومة التربوية من كل الجوانب ولتفادي كل أشكال التجاذبات السياسية والحزبية والأيديولوجية مع اقتراح تدريس لغة أجنبية واحدة، مؤكدا على ضرورة تمكين النقابات المستقلة من اجتماعات الثلاثية وكل اللقاءات الرسمية المتعلقة بالشغل وظروف العمل المهنية والاجتماعية، داعيا إلى إعادة هيكلة الصندوق الوطني للسكن بتوسيع صلاحياته وتعزيز إمكانياته بما يمكنه من إمساك ملف السكن من كل جوانبه ليتم تخفيف الأعباء عن المواطن.
سراب - الجزائر2018/01/13 على 21:431
النفاق اكثر من السياسة البنائة
الحقيقة2018/01/13 على 22:102
قبل أن يقرر رئيس الجمهورية ما قرر لفائدة هذه اللغة لا أحد طالب لا بترسيمها ولا بتدريسها ولا بترسيم يناير ولا بأكاديمية تتكفل بها ولا...ولا...ولا...وأكثر من ذلك تقوم القيامة كلما نطق بها أحد في غرفة البرلمان وحتى بعد ترسيمها أما اليوم وإنطلاقا من القرارات الأخيرة لرآسة الجمهورية أصبح كل من هب ودب يغرد بطريقته وتحول الكل الى خبراء يفتون لصالحها وصدق فلاق في مسرحيته
tous les algériens sont des mécaniciens أي حين يصيب العطب سيارة أحد في وسط الطريق فالكل يتوقف لديه والكل يتظاهر أنه عبقري في الميكانيك
سراب - الجزائر2018/01/13 على 22:223
يا غويني فيلال و الله و لو تنسلخ من هويتك و جلدك فلا تأخذ صوتا واحدا من القبائل ما عدا اذا كان ممثلون لحزبك بالمنطقة