حجز 8 أطنان من البلاستيك والتحقيق جارٍ لتوقيف المتورطين اكتشاف ورشة سرية لرسكلة النفايات الطبية بوهران!

مكنت، قبل أيام، التحقيقات التي باشرتها مصالح الدرك الوطني بالتنسيق مع مديرية التجارة بوهران، من اكتشاف ورشة سرية لرسلكة النفايات الطبية، حيث حجزت ذات المصالح 8 أطنان من البلاستيك المرسكل.

وحسب مصادر "الشروق"، فإن العملية جاءت إثر استغلال معلومات خطيرة؛ مفادها وجود شبكة تقوم بجمع المواد البلاستيكية غالبيتها نفايات طبية تم التخلص منها من طرف المستشفيات، ليتم إعادة رسكلتها داخل ورشة سريّة كائنة بحي شطيبو بوهران؛ ليتم مداهمة هذه الورشة من طرف رجال الدرك الوطني، حيث تم العثور على 8 أطنان من البلاستيك مشكلة من نفايات طبية، في حين لم يتم القبض على المتورطين، الذين ما يزالون محلّ بحث من طرف مصالح الدرك.

ومعلوم أن النفايات الطبية تحمل مواد خطيرة جدّا على صحة المواطنين، لذلك فإن الهباكل الاستشفائية تعمل على حرقها بمعدات ومواد خاصة بذلك، لتفادي أي أضرار ناجمة عن التخلص منها، ولا يمكن أبدا إعادة رسكلة هذه النفايات الطبية. وأمام هذه الممارسات الخطيرة، تواصل مصالح الدرك تحقيقاتها لتوقيف أصحاب الورشة السريّة، ومصدر المواد الطبية التي قاموا برسكلتها.