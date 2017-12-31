مكنت، قبل أيام، التحقيقات التي باشرتها مصالح الدرك الوطني بالتنسيق مع مديرية التجارة بوهران، من اكتشاف ورشة سرية لرسلكة النفايات الطبية، حيث حجزت ذات المصالح 8 أطنان من البلاستيك المرسكل.
وحسب مصادر "الشروق"، فإن العملية جاءت إثر استغلال معلومات خطيرة؛ مفادها وجود شبكة تقوم بجمع المواد البلاستيكية غالبيتها نفايات طبية تم التخلص منها من طرف المستشفيات، ليتم إعادة رسكلتها داخل ورشة سريّة كائنة بحي شطيبو بوهران؛ ليتم مداهمة هذه الورشة من طرف رجال الدرك الوطني، حيث تم العثور على 8 أطنان من البلاستيك مشكلة من نفايات طبية، في حين لم يتم القبض على المتورطين، الذين ما يزالون محلّ بحث من طرف مصالح الدرك.
ومعلوم أن النفايات الطبية تحمل مواد خطيرة جدّا على صحة المواطنين، لذلك فإن الهباكل الاستشفائية تعمل على حرقها بمعدات ومواد خاصة بذلك، لتفادي أي أضرار ناجمة عن التخلص منها، ولا يمكن أبدا إعادة رسكلة هذه النفايات الطبية. وأمام هذه الممارسات الخطيرة، تواصل مصالح الدرك تحقيقاتها لتوقيف أصحاب الورشة السريّة، ومصدر المواد الطبية التي قاموا برسكلتها.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
كيف تفسر محافظة الأفلان على المركز الأول في البلديات؟
امتداده الشعبي
ضعف المنافسين
التلاعب بالنتائج
هل تتوقع نسبة مشاركة عالية في الإنتخابات المحلية؟
نعم
لا
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
حتمية
ليس حتمية
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
خيار جيد
خيار سيء
خيار خطير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
كيف ترى ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟
شارك برأيك
ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص..خوصصة أم تنازل؟
هل إصلاح الكرة الوطنية بحاجة إلى "ندوات"؟
نتائج المحليات.. بين شبهة التزوير وآثار العزوف الشعبي
مشروع ماجر بالاعتماد على المحليين بين الرغبة والواقع؟
الانتخابات المحلية.. بين هاجس المشاركة وكسر المشهد التقليدي
هل بإمكان ماجر وجماعته قيادة "الخضر" إلى بر الآمان؟
هل الحل الأمثل للخضر هو إقالة ألكاراز؟
بعث مشروع الغاز الصخري بين الحاجة والخطر البيئي
طبع الدينار بين الاستقلال الاقتصادي وخطر انهيار القدرة الشرائية
من يتحمّل مسؤولية إقصاء الجزائر من المونديال؟
الأكثر تفاعلا
1مجاهد يقتل ابنه وشقيقاه يتستران على الجريمة بأم البواقي
2ولي تلميذة وشقيقها يقتحمان ابتدائية ويعتديان على أستاذ بتبسة
3هكذا قتل نجل برلمانية سابقة شقيقه برصاصة في الرأس
4فتاة تحاول الانتحار شنقا بسبب "الحوت الأزرق" في البليدة
5انتشال خمس جثث لـ"حرّاقة" من السواحل في ظرف 10 أيام
Français English
الرأي
أبو بكر خالد سعد الله
اعترافات الأستاذ ميشيل شال!
حبيب راشدين
إيقاع الشباب لرقصة رئاسيات 2019
جمال لعلامي
"مصارن الحلوف".. حلال أيضا!
حسين لقرع
عندما تنتصر السلطة للحرف اللاتيني!
سليم قلالة
كلمات عن التنوع والوحدة.. في ينَّاير الجديد
محمد أرزقي فراد
مرحبا باللحمة الوطنية في حلة "الناير"
معلومي ياسين
ولد علي... تدخل
عبد الناصر
ذكرى.. "لغز"!
عمار يزلي
أحلام الشاب الذي شاب
جمال لعلامي
شهود.. بخلاء وكسلاء!
الفيديو
ماذا يريد السفير الأمريكي من لقاءاته المكثفة مع السياسيين الجزائريين؟
مقاتلة فرنسية تعترض طائرة مدنية جزائرية.. ماذا حدث؟
لاعبة شطرنج تقتحم مسابقات الرجال بلقبي بطلة عالم وأستاذ كبير!
سورة الفرقان: مكية أم مدنية أم مصرية.. سؤال مدرسي خبيث في مصر؟!
الأنفلونزا أصبحت قاتلة.. فهل نقوم بالتلقيح قبل فوات الأوان؟!
تعرف على "حصادة الرؤوس" الروسية التي تملك الجزائر 300 عربة منها!
حفتر والجزائر.. العلاقة الغامضة!
تعرف على الفقيد "مشاري العرادة".. صاحب رائعة "فرشي التراب"
في الخفاء والعلن.. لماذا يتقلب السيسي حول القدس؟!
هذه هي أسرار "النار والغضب" لدونالد ترامب مع العرب والمسلمين؟
حجز 8 أطنان من البلاستيك والتحقيق جارٍ لتوقيف المتورطين
اكتشاف ورشة سرية لرسكلة النفايات الطبية بوهران!
مونية شنوف
مكنت، قبل أيام، التحقيقات التي باشرتها مصالح الدرك الوطني بالتنسيق مع مديرية التجارة بوهران، من اكتشاف ورشة سرية لرسلكة النفايات الطبية، حيث حجزت ذات المصالح 8 أطنان من البلاستيك المرسكل.
تغطيات ذات صلة
اكتشاف ورشة سرية لرسكلة النفايات الطبية بوهران!
مكتتبو"عدل" ينصبون خيمة اعتصام احتجاجا على تعثر المشروع بتبسة
تلميذة ثانوية مهددة بالحبس لسرقتها مجوهرات وأحذية شقيقتها بالعاصمة
التراث الجزائري يُستعرض في لوحات فنية بتيزي وزو
توقيف 7 مهربين بولايات الجنوب
وحسب مصادر "الشروق"، فإن العملية جاءت إثر استغلال معلومات خطيرة؛ مفادها وجود شبكة تقوم بجمع المواد البلاستيكية غالبيتها نفايات طبية تم التخلص منها من طرف المستشفيات، ليتم إعادة رسكلتها داخل ورشة سريّة كائنة بحي شطيبو بوهران؛ ليتم مداهمة هذه الورشة من طرف رجال الدرك الوطني، حيث تم العثور على 8 أطنان من البلاستيك مشكلة من نفايات طبية، في حين لم يتم القبض على المتورطين، الذين ما يزالون محلّ بحث من طرف مصالح الدرك.
ومعلوم أن النفايات الطبية تحمل مواد خطيرة جدّا على صحة المواطنين، لذلك فإن الهباكل الاستشفائية تعمل على حرقها بمعدات ومواد خاصة بذلك، لتفادي أي أضرار ناجمة عن التخلص منها، ولا يمكن أبدا إعادة رسكلة هذه النفايات الطبية. وأمام هذه الممارسات الخطيرة، تواصل مصالح الدرك تحقيقاتها لتوقيف أصحاب الورشة السريّة، ومصدر المواد الطبية التي قاموا برسكلتها.