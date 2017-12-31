خسائر مادية كبيرة وتضرر مبان وفاة عجوز وجرح 8 أشخاص في انفجار للغاز ببجاية

خلف، انفجار لغاز المدينة، وقع مساء السبت، بمنزل كائن بحي 152 مسكن بمنطقة "برشيش" ببلدية القصر ولاية بجاية، وفاة عجوز تبلغ من العمر 84 سنة وإصابة 8 آخرين بجروح من بينهم شاب في الـ 20 من العمر يتواجد في حالة خطيرة.

الحادث وحسب مصالح الحماية المدنية، وقع في حدود العاشرة والنصف ليلا، على مستوى الحي الترقوي 152 مسكن بمنطقة "برشيش" التابع لبلدية القصر التي تبعد عن عاصمة الولاية بحوالي 20 كلم، أين تسبب تسرب لغاز المدينة على مستوى إحدى المنازل العائلية في حدوث انفجار قوي سمع دويه على مستوى الحي وكذا الأحياء المجاورة، مخلفا خسائر مادية وبشرية، حيث خلف الانفجار سقوط جدران وسقف المنزل العائلي، الذي سجل به التسرب الغازي، ناهيك عن خسائر أخرى جمة لحقت بـ 4 بنايات مجاورة لها، فضلا عن تسبب الحادث في وفاة عجوز تبلغ من العمر 84 سنة، والتي لفظت أنفاسها الأخيرة على مستوى مستشفى "أميزور" بعد نقلها من قبل عناصر الحماية المدنية، وهي في حالة رعب وصدمة شديدة، فيما أصيب 8 آخرين بجروح متفاوتة استدعت نقلهم إلى العيادة المتعددة الخدمات بـ "القصر" وكذا مستشفى أميزور، حيث يتواجد شاب في العشرين من عمره في حالة حرجة.

وحسب شهود من عين المكان، فإن المنزل الذي شهد التسرب كان خالي من السكان، الأمر الذي جنب وقوع كارثة حقيقية، في حين أن الجرحى المسجلون بموقع الحادث هم من أصحاب البناية المجاورة لها، خاصة وأن دوي الانفجار الذي أرعب السكان كان قويا وسُمع حتى من مناطق بعيدة، وأشارت مصالح الحماية المدنية لبجاية أنها جندت للحادث عناصر مادية وبشرية هامة، شاركت فيها كل من وحدتي أميزور والقصر تحت الإشراف المباشر للمدير الولائي للحماية المدنية.