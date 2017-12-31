ينظمها الملتقى الثقافي والجامعة الأمريكية في الكويت جائزة "الملتقى للقصة القصيرة العربية" تفتح باب الترشح

أعلن الملتقى الثقافي والجامعة الأمريكية في الكويت، عن فتح باب الترشح لـ"جائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية" في دورتها الثالثة، حيث يشرع في استقبال الأعمال بداية من 1 جانفي الجاري إلى غاية 31 مارس القادم، على أن يتم الإعلان عن الفائز بتاريخ الفاتح ديسمبر المقبل عبر موقع الجائزة.

والجائزة عبارة عن مسابقة سنوية في مجال القصة القصيرة العربية، يرمز لها اختصارا بـ"جائزة الملتقى" وتهدف إلى تشجيع الإبداع القصصي العربي، كما تسهم في التأكيد على أهمية وقيمة القراءة كنافذة واسعة للمعرفة الإنسانية، فضلا عن تكريم كاتب القصة القصيرة العربية، والاحتفاء به عربياً وعالمياً وكذا دعم الإبداع الأدبي العربي الحديث وإيصاله إلى القارئ العربي والعالمي.

وحددت الجهة المنظمة للجائزة بحسب ما ورد في موقعها الالكتروني الرسمي مجموعة من الشروط للترشح لها منها أنّ الجائزة تمنح لمجموعة قصصية واحدة منشورة ورقياً باللغة العربية، وتقبل الأعمال المرشَّحة سنوياً ابتداء من 1 جانفي، وحتى 31 مارس، كما تقبل الترشيحات للجائزة من المؤلف شخصياً، أو من الناشر وبموافقة خطية من المؤلف، ويمكن لكل ناشر المشاركة بمجموعتين قصصيتين لكاتبين مختلفين، كما تُقبل المجاميع القصصية المنشورة في عام الإعلان عن فتح باب الترشح أو العام السابق له، في حين يُراعى في المجاميع القصصية المتقدمة للجائزة احترامها لمبادئ الملكية الفكرية وقوانين المطبوعات والنشر، ويشترط في الصدد مرور عامين على ممارسة الناشر لعمله، وأن يتقدم لهيئة الجائزة بقائمة منشوراته خلال السنتين الماضيتين.

وتصر الجهة المنظمة على عدم قبول أي مجموعة قصصية اشترك أكثر من شخص في تأليفها أو الأعمال والمجاميع القصصية الموجّهة للأطفال، ولا يحق للمجاميع القصصية التي سبق لها وفازت بجوائز محلية أو عربية أو عالمية الترشح للجائزة.. وغيرها من الشروط والمعلومات المتوفرة عبر موقع الجائزةhttp://www.auk.edu.kw/almultaqa/index.jsp

ويحصل الكاتب الفائز بالجائزة على مبلغ مالي مقطوعا قدره (-/20,000 فقط عشرون ألف دولار أمريكي) ودرعاً وشهادة تقديرية، كما ترصد الجامعة الأمريكية في الكويت مبلغاً مالياً لترجمة المجموعة القصصية الفائزة إلى اللغة الإنجليزية، على أن يتولى الكاتب الفائز أو الناشر، مهمة التواصل مع المترجم، والترتيب لعقد نشر المجموعة مع الناشر الأجنبي.

ويكرّم الفائز بحضور أعضاء لجنة التحكيم في حفل الجائزة بتاريخ 10 من ديسمبر من كل عام.

وللإشارة فاز الكاتب الفلسطيني مازن معروف بجائزة الدورة الأولى 2016 عن مجموعته القصصية "نكات للمسلحين"، وحازت الكاتبة السورية شهلاء العجيلي عن مجموعتها "سرير بنت الملك" بجائزة الدورة الثانية العام الماضي.