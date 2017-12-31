عاشت المعلمات القاطنات بمعهد التكوين والتعليم المهنيين المتواجد ببوحديد بالجهة الغربية لمدينة عنابة، والقادمات من عدة ولايات شرقية لمزاولة تكوينهم به، نهاية الأسبوع و للمرة الثانية على التوالي حالة من الرعب والهلع، بعدما وجدن أنفسهن في مواجهة منحرفين في العقد الثاني والثالث من العمر تسللوا خلسة لجناح الإقامة في حدود الساعة الرابعة والنصف فجرا، وهم مدججين بالأسلحة البيضاء من العمر وحاولوا دخول بالقوة لجناحهم وهم يحملون أسلحة بيضاء محظورة للاعتداء عليهن.
وحسب ما سردت لنا بعض المقيمات فقد أثارت هذه الحادثة حالة من الخوف والرعب في قلوبهن، حيث أقدم منحرفون يقطنون بالحي الفوضوي سيدي حرب على اقتحام معهد التكوين والتعليم والمهنيين، مستغلين خلود المعلمات إلى النوم، تمكنوا من تخطي أسوار المعهد وتسللوا لجناح البنات وحاولوا التهجم على المعلمات، وحسب رواية أخرى أكد بعض الشباب القاطنين بالحي الفوضوي أن المعلمات يسببون يوميا إزعاج من خلال سهراتهم اليومية بموسيقى صاخبة، وهو الأمر الذي أزعج السكان القاطنين بالحي الفوضوي ودفع بالشباب لاقتحام الجناح لتخويف القاطنات، حيث خلقوا بتصرفهم هذا الذعر وسط المقيمات بالمعهد القادمات من مختلف الولايات الشرقية ما دفع بهن بالصراخ.
وتفطن أعوان الأمن على مستوى المعهد الذين قاموا بدورهم بإخطار مصالح الأمن الحضري الذي تنقل عناصره فورا لعين المكان وقاموا بفتح تحقيق في القضية، وارجع المعلمات القاطنات بالمعهد توالي سلسلة الاعتداءات إلى ـأمين إقامة المعهد، خصوصا وأنها محاذية لأكبر تجمع فوضوي، حيث تم تسجيل اعتداء مماثلة منذ قرابة الشهرين أين أقدم منحرفون على إضرام النار في الأشجار.
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اعتدوا على المقيمات والمعلمات
"مسلحون" يقتحمون معهد التكوين المهني بعنابة
آمال رمضاني
عاشت المعلمات القاطنات بمعهد التكوين والتعليم المهنيين المتواجد ببوحديد بالجهة الغربية لمدينة عنابة، والقادمات من عدة ولايات شرقية لمزاولة تكوينهم به، نهاية الأسبوع و للمرة الثانية على التوالي حالة من الرعب والهلع، بعدما وجدن أنفسهن في مواجهة منحرفين في العقد الثاني والثالث من العمر تسللوا خلسة لجناح الإقامة في حدود الساعة الرابعة والنصف فجرا، وهم مدججين بالأسلحة البيضاء من العمر وحاولوا دخول بالقوة لجناحهم وهم يحملون أسلحة بيضاء محظورة للاعتداء عليهن.
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وحسب ما سردت لنا بعض المقيمات فقد أثارت هذه الحادثة حالة من الخوف والرعب في قلوبهن، حيث أقدم منحرفون يقطنون بالحي الفوضوي سيدي حرب على اقتحام معهد التكوين والتعليم والمهنيين، مستغلين خلود المعلمات إلى النوم، تمكنوا من تخطي أسوار المعهد وتسللوا لجناح البنات وحاولوا التهجم على المعلمات، وحسب رواية أخرى أكد بعض الشباب القاطنين بالحي الفوضوي أن المعلمات يسببون يوميا إزعاج من خلال سهراتهم اليومية بموسيقى صاخبة، وهو الأمر الذي أزعج السكان القاطنين بالحي الفوضوي ودفع بالشباب لاقتحام الجناح لتخويف القاطنات، حيث خلقوا بتصرفهم هذا الذعر وسط المقيمات بالمعهد القادمات من مختلف الولايات الشرقية ما دفع بهن بالصراخ.
وتفطن أعوان الأمن على مستوى المعهد الذين قاموا بدورهم بإخطار مصالح الأمن الحضري الذي تنقل عناصره فورا لعين المكان وقاموا بفتح تحقيق في القضية، وارجع المعلمات القاطنات بالمعهد توالي سلسلة الاعتداءات إلى ـأمين إقامة المعهد، خصوصا وأنها محاذية لأكبر تجمع فوضوي، حيث تم تسجيل اعتداء مماثلة منذ قرابة الشهرين أين أقدم منحرفون على إضرام النار في الأشجار.