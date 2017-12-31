إصابة 30 شخصا في انقلاب حافلة بتبسة

أصيب 30 مسافرا بإصابات مختلفة، اثر حادث مرور وقع بالطريق الولائي رقم1، الرابط بين بلديتي الشريعة وبئر العاتر، بولاية تبسة، ليلة الجمعة، وقد تدخل عناصر الحماية المدنية، بالشريعة والعقلة، حيث تم نقل 20 مصابا، إلى المستشفى الاستعجالي، محمد الشبوكي بالشريعة.

حيث أكد مصدر طبي، أن المصابين الذين تتراوح أعمارهم، بين 14 شهرا و58 سنة، حالاتهم ليست بالخطيرة، وان البعض منهم تم إسعافهم، ومغادرة المستشفى، في حين أصيب البعض الأخر بكدمات وكسور، تم وضعهم تحت العناية الطبية المركزة، وحسب مصابين في حادث انقلاب الحافلة، العاملة عبر خط بئر العاتر والجزائر العاصمة، أن الحادث وقع حوالي الساعة العاشرة ليلا، بإحدى المنعرجات بمنطقة ذراع الكراع، حيث تعرف المنطقة باهتراء الطريق وفساد أجزاء منها، وعلى الفور، تنقل رؤساء بلديات العقلة والشريعة، وإطارات من عناصر الدرك الوطني، للوقوف على صحة وسلامة المواطنين.