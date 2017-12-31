أصيب 30 مسافرا بإصابات مختلفة، اثر حادث مرور وقع بالطريق الولائي رقم1، الرابط بين بلديتي الشريعة وبئر العاتر، بولاية تبسة، ليلة الجمعة، وقد تدخل عناصر الحماية المدنية، بالشريعة والعقلة، حيث تم نقل 20 مصابا، إلى المستشفى الاستعجالي، محمد الشبوكي بالشريعة.
حيث أكد مصدر طبي، أن المصابين الذين تتراوح أعمارهم، بين 14 شهرا و58 سنة، حالاتهم ليست بالخطيرة، وان البعض منهم تم إسعافهم، ومغادرة المستشفى، في حين أصيب البعض الأخر بكدمات وكسور، تم وضعهم تحت العناية الطبية المركزة، وحسب مصابين في حادث انقلاب الحافلة، العاملة عبر خط بئر العاتر والجزائر العاصمة، أن الحادث وقع حوالي الساعة العاشرة ليلا، بإحدى المنعرجات بمنطقة ذراع الكراع، حيث تعرف المنطقة باهتراء الطريق وفساد أجزاء منها، وعلى الفور، تنقل رؤساء بلديات العقلة والشريعة، وإطارات من عناصر الدرك الوطني، للوقوف على صحة وسلامة المواطنين.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
كيف تفسر محافظة الأفلان على المركز الأول في البلديات؟
امتداده الشعبي
ضعف المنافسين
التلاعب بالنتائج
هل تتوقع نسبة مشاركة عالية في الإنتخابات المحلية؟
نعم
لا
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
حتمية
ليس حتمية
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
خيار جيد
خيار سيء
خيار خطير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
كيف ترى ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟
شارك برأيك
ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص..خوصصة أم تنازل؟
هل إصلاح الكرة الوطنية بحاجة إلى "ندوات"؟
نتائج المحليات.. بين شبهة التزوير وآثار العزوف الشعبي
مشروع ماجر بالاعتماد على المحليين بين الرغبة والواقع؟
الانتخابات المحلية.. بين هاجس المشاركة وكسر المشهد التقليدي
هل بإمكان ماجر وجماعته قيادة "الخضر" إلى بر الآمان؟
هل الحل الأمثل للخضر هو إقالة ألكاراز؟
بعث مشروع الغاز الصخري بين الحاجة والخطر البيئي
طبع الدينار بين الاستقلال الاقتصادي وخطر انهيار القدرة الشرائية
من يتحمّل مسؤولية إقصاء الجزائر من المونديال؟
الأكثر تفاعلا
1ولي تلميذة وشقيقها يقتحمان ابتدائية ويعتديان على أستاذ بتبسة
2"مسلحون" يقتحمون معهد التكوين المهني بعنابة
3انفجار مهول كاد يسبب كارثة في شركة سوناطراك بحاسي مسعود
4شبكة دولية تتاجر برضّع الجزائريين مجهولي النسب!
5تلميذة ثانوية مهددة بالحبس لسرقتها مجوهرات وأحذية شقيقتها بالعاصمة
Français English
الرأي
عمار يزلي
إيلاف قريش
جمال لعلامي
.."الحديد ليه"!
محمد حمادي
فاشلون برّا وبحرا وجوّا!
أبو بكر خالد سعد الله
اعترافات الأستاذ ميشيل شال!
حبيب راشدين
إيقاع الشباب لرقصة رئاسيات 2019
جمال لعلامي
"مصارن الحلوف".. حلال أيضا!
حسين لقرع
عندما تنتصر السلطة للحرف اللاتيني!
سليم قلالة
كلمات عن التنوع والوحدة.. في ينَّاير الجديد
محمد أرزقي فراد
مرحبا باللحمة الوطنية في حلة "الناير"
معلومي ياسين
ولد علي... تدخل
الفيديو
دونالد ترامب يُهين الأفارقة.. هل هو متشبع بالعنصرية؟!
ماذا يريد السفير الأمريكي من لقاءاته المكثفة مع السياسيين الجزائريين؟
مقاتلة فرنسية تعترض طائرة مدنية جزائرية.. ماذا حدث؟
لاعبة شطرنج تقتحم مسابقات الرجال بلقبي بطلة عالم وأستاذ كبير!
سورة الفرقان: مكية أم مدنية أم مصرية.. سؤال مدرسي خبيث في مصر؟!
الأنفلونزا أصبحت قاتلة.. فهل نقوم بالتلقيح قبل فوات الأوان؟!
تعرف على "حصادة الرؤوس" الروسية التي تملك الجزائر 300 عربة منها!
حفتر والجزائر.. العلاقة الغامضة!
تعرف على الفقيد "مشاري العرادة".. صاحب رائعة "فرشي التراب"
في الخفاء والعلن.. لماذا يتقلب السيسي حول القدس؟!
إصابة 30 شخصا في انقلاب حافلة بتبسة
ب. دريد
أصيب 30 مسافرا بإصابات مختلفة، اثر حادث مرور وقع بالطريق الولائي رقم1، الرابط بين بلديتي الشريعة وبئر العاتر، بولاية تبسة، ليلة الجمعة، وقد تدخل عناصر الحماية المدنية، بالشريعة والعقلة، حيث تم نقل 20 مصابا، إلى المستشفى الاستعجالي، محمد الشبوكي بالشريعة.
تغطيات ذات صلة
إصابة 30 شخصا في انقلاب حافلة بتبسة
"مسلحون" يقتحمون معهد التكوين المهني بعنابة
حفيدة الشيخ بوعمامة تبيع “الشيفون” بسوق المدينة الجديدة
وفاة عجوز وجرح 8 أشخاص في انفجار للغاز ببجاية
انفجار مهول كاد يسبب كارثة في شركة سوناطراك بحاسي مسعود
حيث أكد مصدر طبي، أن المصابين الذين تتراوح أعمارهم، بين 14 شهرا و58 سنة، حالاتهم ليست بالخطيرة، وان البعض منهم تم إسعافهم، ومغادرة المستشفى، في حين أصيب البعض الأخر بكدمات وكسور، تم وضعهم تحت العناية الطبية المركزة، وحسب مصابين في حادث انقلاب الحافلة، العاملة عبر خط بئر العاتر والجزائر العاصمة، أن الحادث وقع حوالي الساعة العاشرة ليلا، بإحدى المنعرجات بمنطقة ذراع الكراع، حيث تعرف المنطقة باهتراء الطريق وفساد أجزاء منها، وعلى الفور، تنقل رؤساء بلديات العقلة والشريعة، وإطارات من عناصر الدرك الوطني، للوقوف على صحة وسلامة المواطنين.