آخر الإستفتاءات إستفتاءات
-
كيف ترى ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟
-
مبادرة جيدة295 (%8.7)
-
تنازل عن الشركات لرجال الأعمال3095 (%91.3)
-
-
كيف تفسر محافظة الأفلان على المركز الأول في البلديات؟
-
امتداده الشعبي770 (%5.78)
-
ضعف المنافسين1348 (%10.12)
-
التلاعب بالنتائج11202 (%84.1)
-
-
هل تتوقع نسبة مشاركة عالية في الإنتخابات المحلية؟
-
نعم394 (%12.43)
-
لا2777 (%87.57)
-
-
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
-
حتمية1298 (%14.44)
-
ليس حتمية7690 (%85.56)
-
-
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
-
خيار جيد658 (%9.37)
-
خيار سيء899 (%12.8)
-
خيار خطير5467 (%77.83)
-
-
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
-
تنجح6902 (%28.34)
-
لا تنجح17450 (%71.66)
-
-
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
-
حكومة حزبية183 (%12.26)
-
حكومة تكنوقراط1002 (%67.11)
-
مزيج بين الإثنين308 (%20.63)
-
-
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
-
تعكس669 (%16.43)
-
لا تعكس3403 (%83.57)
-
-
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
-
أوافق3448 (%13.99)
-
لا أوافق21196 (%86.01)
-
ما رأيك في قرار رئيس الجمهورية تجميد خوصصة الشرطات؟
الأكثر تفاعلا
الفيديو
-
بالفيديو.. مشجعات سعوديات في ملعب لكرة القدم
-
دونالد ترامب يُهين الأفارقة.. هل هو متشبع بالعنصرية؟!
-
ماذا يريد السفير الأمريكي من لقاءاته المكثفة مع السياسيين الجزائريين؟
-
مقاتلة فرنسية تعترض طائرة مدنية جزائرية.. ماذا حدث؟
-
لاعبة شطرنج تقتحم مسابقات الرجال بلقبي بطلة عالم وأستاذ كبير!
-
سورة الفرقان: مكية أم مدنية أم مصرية.. سؤال مدرسي خبيث في مصر؟!
-
الأنفلونزا أصبحت قاتلة.. فهل نقوم بالتلقيح قبل فوات الأوان؟!
-
تعرف على "حصادة الرؤوس" الروسية التي تملك الجزائر 300 عربة منها!
-
حفتر والجزائر.. العلاقة الغامضة!
-
تعرف على الفقيد "مشاري العرادة".. صاحب رائعة "فرشي التراب"
نصر الله ومغنية في تل أبيب!
نشر حساب الإعلام المركزي الحربي التابع لحزب الله الشيعي اللبناني على موقع تويتر، الأحد، صورة لشخص داخل تل أبيب وهو يحمل في يده صورة للأمين العام للحزب حسن نصر الله والقائد الميداني السابق الذي اغتيل في دمشق عام 2008 عماد مغنية، حسب ما نقل موقع قناة "يورونيوز عربي".
وذكر الحساب في التغريدة، إن صورة "أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله والشهيد القائد عماد مغنية في شارع 'نفتالي هرتس إيمبر' في تل أبيب".
ولم يذكر الحساب المغزى من نشر هكذا صورة وما الذي يرمي إليه بهذه التغريدة، لكن ربما أراد حزب الله من خلال إعلامه الحربي أن يعلن عن تواجده أو تواجد مناصرين له في "إسرائيل".
في المقابل، لم يصدر من الجانب الإسرائيلي أي تعليق حول الصورة.
02018/01/14 على 16:541
عبارة عن ففتوشوب.
امين-وهران - الجزائر2018/01/14 على 17:322
المضحك هنا ان حسن نصر شيطان هو اصلا عميلا لليهود هههههههه