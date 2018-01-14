نصر الله ومغنية في تل أبيب!

نشر حساب الإعلام المركزي الحربي التابع لحزب الله الشيعي اللبناني على موقع تويتر، الأحد، صورة لشخص داخل تل أبيب وهو يحمل في يده صورة للأمين العام للحزب حسن نصر الله والقائد الميداني السابق الذي اغتيل في دمشق عام 2008 عماد مغنية، حسب ما نقل موقع قناة "يورونيوز عربي".

وذكر الحساب في التغريدة، إن صورة "أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله والشهيد القائد عماد مغنية في شارع 'نفتالي هرتس إيمبر' في تل أبيب".

ولم يذكر الحساب المغزى من نشر هكذا صورة وما الذي يرمي إليه بهذه التغريدة، لكن ربما أراد حزب الله من خلال إعلامه الحربي أن يعلن عن تواجده أو تواجد مناصرين له في "إسرائيل".

في المقابل، لم يصدر من الجانب الإسرائيلي أي تعليق حول الصورة.

تغريدة