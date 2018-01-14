في حصيلة لشرطة العمران إزالة 26 مفرغة عشوائية و119 بناية فوضوية بالعاصمة

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، من تسجيل عدة تدخلات فيما يخص المحافظة على العمران وحماية البيئة على مستوى قطاع الاختصاص وهو ما تحرص عليه ذات المصالح إلى جانب محاربة الجريمة في الأوساط الحضرية لتوفير الأمن والمحافظة على ممتلكات المواطن الذي يعتبر طرفا أساسيا في هذه العملية.

وسجّلت فرقة شرطة العمران وحماية البيئة لأمن ولاية الجزائر خلال شهر ديسمبر، 119 تدخل تعلق بإنجاز بناء دون رخصة وثلاثة تدخلات حول عدم مطابقة البناء لرخصة البناء المسلّمة، وفيما تعلق بتطهير الطريق العام تم تسجيل 23 تدخلا متعلقا بالتجارة غير الشرعية.

وفيما يخص تسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، فقد تمّ إحصاء 244 تدخل تمحور حول رمي وإهمال النفايات أو رفض استعمال نظام النفايات الموضوع من طرف الهيئات المعنية، 152 تدخل متعلق بإيداع أو رمي أو إهمال النفايات الهامدة الناتجة عن استغلال المحاجر والمناجم وأشغال الهدم والبناء والترميم، 14 تدخلا حول إعاقة الطريق العام بوضع أو ترك مواد من شانها أن تمنع حرية المرور أو تجعله غير آمن، بالإضافة إلى إزالة 26 موقعا ومفرغة غير شرعية بالتنسيق مع السلطات المحلية، ناهيك عن (07) تدخلات متعلقة بإلقاء أو وضع في الطريق العمومي أقذار أو كناسات أو مياه قذرة أو أي مواد أخرى يؤدي سقوطها إلى إحداث ضرر أو تتصاعد منها روائح كريهة ضارة بالصحة.