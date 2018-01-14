استقبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الأحد، الوزير الأول المالي سوميلو بوباي مايغا الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر تدوم يومين.
و جرى اللقاء بحضور الوزير الأول أحمد أويحيى و وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل.
و كان الوزير الأول المالي قد أشاد أمس السبت خلال لقاء صحفي نشطه مع أويحيى باستعداد الجزائر للبقاء إلى جانب مالي من أجل إقرار السلم و الاستقرار في هذا البلد، مؤكدا أن الجزائر "تلعب دورا هاما و أساسيا فيما يخص السلم والاستقرار و الأمن في مالي وفي المنطقة".
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بوتفليقة يستقبل رئيس وزراء مالي
واج
استقبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الأحد، الوزير الأول المالي سوميلو بوباي مايغا الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر تدوم يومين.
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و جرى اللقاء بحضور الوزير الأول أحمد أويحيى و وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل.
و كان الوزير الأول المالي قد أشاد أمس السبت خلال لقاء صحفي نشطه مع أويحيى باستعداد الجزائر للبقاء إلى جانب مالي من أجل إقرار السلم و الاستقرار في هذا البلد، مؤكدا أن الجزائر "تلعب دورا هاما و أساسيا فيما يخص السلم والاستقرار و الأمن في مالي وفي المنطقة".