التحاليل المخبرية لمنتجات "سيليا الجزائر" تثبت خلوها من التلوث

أكد مجمع لاكتاليس الفرنسي المالك لشركة "سيليا الجزائر" أنه قام بكل الإجراءات الاحترازية لسحب جميع منتجات الأطفال التابع لعلامتها منذ 21 ديسمبر 2017، كما أثبتت التحاليل المخبرية للمنتجات المسوقة بالجزائر أنها سليمة وخالية من أي حالة تلوث.

وخلال بيان أصدره، الأحد، المجمع الفرنسي، أوضح فيما يخص الجزائر أن شركة سيليا بادرت بالسحب الاحترازي لكل منتوجاتها منذ تاريخ 21 ديسمبر 2017، كما أن كل منتوجات سيليا بالجزائر قد خضعت للتحاليل من طرف المخبر البيطري الجهوي لتلمسان ولتحاليل مضادة من طرف معهد باستور الجزائر، حيث أثبتا سلامتها وبالتالي عدم تواجد أي حالة تلوث في المنتوجات المستوردة إلى الجزائر.

وأكدت في السياق الأهمية القصوى التي توليها الشركة للأمن الغذائي للمستهلكين، لتجند لهذا الغرض فرق سيليا الجزائر في الميدان لسحب المنتوجات وإبلاغ المواطنين، وذكرت المستهلكين بتوفير مركز للاتصال من العاشرة صباحا إلى الثامنة زوالا على رقم 09 82 21 01 60، لاستقبال انشغالاتهم وتساؤلاتهم في حال وجود أي مشكل بسبب المنتج، كما التزمت شركة سيليا الجزائر بتعويض المنتوجات العائدة حتى إذا تم فتحها.