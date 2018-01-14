نقلت التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين الجزائريين، عن وزير الصحة مختار حسبلاوي، لقاء مرتقبا مع نائب وزير الدفاع الوطني، أحمد قايد صالح لمناقشة وضعية الأطباء المقيمين تجاه ملف الخدمة الوطنية، فيما أكدت مواصلة الإضراب المفتوح ومقاطعة امتحانات "DEMS " عبر كليات الطب إلى غاية تحقيق مطالبهم على أرض الواقع.
وعلى إثر اللقاء الذي جمع وزير الصحة مختار حسبلاوي، مساء السبت، مع ممثلي الأطباء المقيمين، أصدرت التنسيقية بيانا شرحت فيه نتائج جلسة الحوار الثالثة مع الوزارة الوصية، حيث تمت مناقشة كل المطالب الخاصة بهم، وفيما رفض الوزير إلغاء الخدمة المدنية نهائيا، تعهد بمراجعة شروطها وظروفها، واعدا الأطباء بمناقشة الأمر لاحقا، كما أكد حسبلاوي، عقد جلسات عمل مع وزارات أخرى على غرار التعليم العالي لمناقشة مطالب ووضعية الأطباء المقيمين خاصة من ناحية التكوين.
كما تمت مناقشة خلال اللقاء عدة قضايا تخص الخدمات الاجتماعية للأطباء ومطالب البيولوجيين وجراحي الأسنان وطب الرياضة وتخصصات أخرى، فيما سيتم برمجة جلسة حوار وعمل أخرى خلال عشرة أيام على الأكثر.
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تنسيقية الأطباء المقيمين تواصل إضرابها وتنقل عنه:
حسبلاوي: سألتقي نائب وزير الدفاع لمناقشة ملف الخدمة الوطنية
إلهام بوثلجي
صحافية بجريدة الشروق مختصة بمتابعة القضايا القانونية
نقلت التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين الجزائريين، عن وزير الصحة مختار حسبلاوي، لقاء مرتقبا مع نائب وزير الدفاع الوطني، أحمد قايد صالح لمناقشة وضعية الأطباء المقيمين تجاه ملف الخدمة الوطنية، فيما أكدت مواصلة الإضراب المفتوح ومقاطعة امتحانات "DEMS " عبر كليات الطب إلى غاية تحقيق مطالبهم على أرض الواقع.
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وعلى إثر اللقاء الذي جمع وزير الصحة مختار حسبلاوي، مساء السبت، مع ممثلي الأطباء المقيمين، أصدرت التنسيقية بيانا شرحت فيه نتائج جلسة الحوار الثالثة مع الوزارة الوصية، حيث تمت مناقشة كل المطالب الخاصة بهم، وفيما رفض الوزير إلغاء الخدمة المدنية نهائيا، تعهد بمراجعة شروطها وظروفها، واعدا الأطباء بمناقشة الأمر لاحقا، كما أكد حسبلاوي، عقد جلسات عمل مع وزارات أخرى على غرار التعليم العالي لمناقشة مطالب ووضعية الأطباء المقيمين خاصة من ناحية التكوين.
كما تمت مناقشة خلال اللقاء عدة قضايا تخص الخدمات الاجتماعية للأطباء ومطالب البيولوجيين وجراحي الأسنان وطب الرياضة وتخصصات أخرى، فيما سيتم برمجة جلسة حوار وعمل أخرى خلال عشرة أيام على الأكثر.