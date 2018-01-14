10 حراقة من عين تموشنت يصلون السواحل الإسبانية

كشف مصادر مؤكدة لـ"الشروق" أن 10 حراقة ينحدرون من حي 1000 مسكن بعاصمة الولاية عين تموشنت، قد بلغوا، قبل أيام، السواحل الإسبانية.

وأفادت ذات المصادر بأنّ الحراقة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 17 و37 سنة أقلعوا منذ أسبوع من شاطئ الهلال على بعد 15 كلم عن عاصمة الولاية عين تموشنت، مستغلين هدوء البحر.

وكشف مصدر مقرب من عائلة أحد الحراقة، بأن هؤلاء قضوا ما يقارب 12 ساعة بعرض البحر، قبل وصولهم سالمين إلى السواحل الإسبانية.