فيديو يفضح المتاجرة بأسئلة امتحانات جامعة أم البواقي

كشفت مديرة جامعة العربي بن مهيدي، بأم البواقي، السيدة حوبار فريدة، مساء الأحد، أنها فتحت تحقيقا بخصوص الاشتباه في وجود تجاوزات على مستوى الجامعة تمثلت في عمليات للمتاجرة بأسئلة امتحانات السداسي الأوّل والتي انطلقت خلال اليومين الماضيين، وذلك بعد انتشار فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر سيدة تقوم ببيع أسئلة الامتحانات للطلبة، حيث أنّه ولحد كتابة هذه الأسطر لم يتم بعد تحديد هوية الأشخاص الذين ظهروا في الفيديو الذي أثار جدلا كبيرا عبر الفايسبوك وكذا بين الطلبة.

رئيسة جامعة العربي بن مهيدي، أكّدت في اتصال هاتفي بالشروق، أنّها ستتحرى في الموضوع وستقوم بتطبيق عقوبات صارمة في حق المتسببين في ذلك سواء كانوا عمالا إداريين أو أساتذة جامعيين، مضيفة أنها تستبعد فرضية تورط أساتذة الجامعة في القضية. يذكر أنّ الحادثة لقيت استياء كبيرا من قبل الطلبة والأساتذة على حد سواء وتسببت في زرع فوضى وبلبلة بالوسط الجامعي في عز الامتحانات.