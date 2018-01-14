تحولت العديد من المساحات الفلاحية بالجهة الشمالية والغربية لمدينة عاصمة الذهب الأسود حاسي مسعود على بعد عشرة كلمترات إلى أماكن لرعي المواشي، وهي الظاهرة التي تزايدت بشكل ملحوظ السنوات الأخيرة حسب ما أكده عدد من أعيان المنطقة.
وعرفت المساحات الفلاحية بمنطقة الخويلدات وحاسي البكرة وأخرى بالقرب من حاسي مسعود، تزامنا وهطول الأمطار الأخيرة على المنطقة، توافدا كبيرا للموالين بعد أن نبتت حشائش وفيرة، الأسبوعين الماضيين من مناطق عديدة كورقلة وتقرت وحتى من ولايات أخرى كالجلفة والأغواط وبسكرة بشاحنات محملة بالمواشي والمعز للرعي بهذه المساحات.
الأمر الذي جعل سكان المنطقة يتساءلون عن سبب قصد هؤلاء المولين لهذه المساحات الفلاحية، غير أن هؤلاء برروا ذلك بغلاء الأعلاف التي وصل القنطار منها إلى 5000 دج، وهو الأمر الذي صعب عليهم اقتناء الأعلاف طيلة فصول السنة، حيث وجدوا ضالتهم في اللجوء إلى هذه المساحات للرعي والتخفيف من مصاريف العلف.
توافد كبير للرعايا المغاربة على مدينة حاسي مسعود
تشهدت مدينة حاسي مسعود وجودا كبيرا للعديد من النازحين والمهاجرين غير الشرعيين الأفارقة خلال خمس سنوات الأخيرة وتزايدهم بشكل كبير، غير أنه وعلى غير العادة، أصبحت المدينة قبلة للرعايا المغاربة، الذين يجهل عددهم بالتفصيل وكيفية تنقلهم بالمدينة، حيث يستأجرون سكنات تابعة إلى بعض الخواص، الذين يقومون بالعمل بمهنة الزخرفة على البلاط والرخام المعروفة بها دولة المغرب.
وبالرغم من عدم معرفة الحرفة لدى الجزائريين إلا أنها تشهد تزايدا كبيرا وهذا بفضل تنقل بعض الرعايا المغاربة بالجزائر لممارستها، رغم غلق الحدود المغربية الجزائرية منذ سنوات، إلا أن هناك المئات من الرعايا المغاربة ببعض ولايات الوطن يقومون بمزاولة هذه المهنة.
ويقيم معظم هؤلاء الرعايا بصفة غير شرعية، ويتم التستر عليهم من طرف رب عملهم، خوفا من ترحيلهم وعدم إكمال مشاريعهم، بينما فضل رعايا مغاربة آخرون العمل منذ سنوات في المجال الفلاحي وذلك بمناطق بالقرب من مدينة حاسي مسعود على غرار قاسي الطويل التي تبعد بنحو 150 كلم عن الدائرة، حسب ما أكده سكان المنطقة المذكورة.
تراكم القمامة يهدد صحة سكان بلدية الرويسات
اشتكى سكان عدة أحياء تابعة إلى بلدية الرويسات 05 كلم عن مقر الولاية ورقلة، على غرار حي الزاوية 01، حي 100 مسكن، حي البستان وحي الداوي، من تخلف شاحنات رفع القمامة عن زيارة أحيائهم، التي برمجت لها مرة واحدة في الأسبوع، الأمر الذي جعل شوارع الأحياء المذكورة وأخرى مجاورة لها تغرق في أكوام القمامة المنبعثة منها الروائح الكريهة.
وحسب تصريح عدد من قاطني هذه الأحياء إلى "الشروق"، فإن المشكل ذاته ظل مطروحا منذ سنوات، إلا أن الجهات المعنية لم تتدخل وتناقص عدد زيارات شاحنات رفع القمامة إلى أحيائهم، الأمر الذي نغص حياتهم وجعلهم يتخوفون من الإصابة بأمراض وبائية، خاصة أن أطفالهم يجبرون على اللعب في الشوارع، في ظل غياب أماكن ترفيهية بتجمعاتهم السكنية.
وناشد هؤلاء السكان مصالح البلدية المعنية من أجل التدخل وبرمجة دخول شاحنات رفع القمامة مرتين أو ثلاث مرات على الأقل في الأسبوع للتخلص من الروائح الكريهة وحمايتهم من الأمراض.
... وضيق مقر مركز بريد الرويسات بورقلة يقلق الزبائن
عبر عدد من زبائن البريد المترددين على مركز بريد الرويسات 05 كلم عن مقر الولاية ورقلة، عن تذمرهم واستيائهم الشديدين من ضيق المرفق المذكور، الذي أصبح لا يتسع للكم الهائل الذي يتوافد عليه يوميا.
وحسب تصريح عدد من هؤلاء إلى "الشروق" خاصة فئة النساء، فإن ضيق المقر أصبح يقلقهم، حيث يشهد طوابير طويلة يوميا، مؤكدين أن وجود شباكين فقط لا يكفي لتقديم خدمات لصالحهم من سحب ودفع أموالهم وخدمات أخرى، خاصة أن المنطقة تعرف زيادة في الكثافة السكانية من سنة إلى أخرى.
وطالب السكان الجهات المعنية بضرورة التدخل العاجل وتوسيع المقر أو فتح آخر جديد يريح الزبائن الذين يقصدونه.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
كيف ترى ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟
مبادرة جيدة
تنازل عن الشركات لرجال الأعمال
كيف تفسر محافظة الأفلان على المركز الأول في البلديات؟
امتداده الشعبي
ضعف المنافسين
التلاعب بالنتائج
هل تتوقع نسبة مشاركة عالية في الإنتخابات المحلية؟
نعم
لا
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
حتمية
ليس حتمية
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
خيار جيد
خيار سيء
خيار خطير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
ما رأيك في قرار رئيس الجمهورية تجميد خوصصة الشركات؟
شارك برأيك
قرار بوتفليقة بشأن خوصصة الشركات.. تصحيح أم إلغاء؟
ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص..خوصصة أم تنازل؟
هل إصلاح الكرة الوطنية بحاجة إلى "ندوات"؟
نتائج المحليات.. بين شبهة التزوير وآثار العزوف الشعبي
مشروع ماجر بالاعتماد على المحليين بين الرغبة والواقع؟
الانتخابات المحلية.. بين هاجس المشاركة وكسر المشهد التقليدي
هل بإمكان ماجر وجماعته قيادة "الخضر" إلى بر الآمان؟
هل الحل الأمثل للخضر هو إقالة ألكاراز؟
بعث مشروع الغاز الصخري بين الحاجة والخطر البيئي
طبع الدينار بين الاستقلال الاقتصادي وخطر انهيار القدرة الشرائية
الأكثر تفاعلا
1فيديو يفضح المتاجرة بأسئلة امتحانات جامعة أم البواقي
210 سنوات سجنا لتاجر اعتدى على تلميذ في تبسة
3التحضير لسماع 16 جزائريا في وفاة "الحرّاق" بودربالة بإسبانيا
4تلاميذ يقطعون الطريق بالشلف.. ومواطنون يحتجزون حافلات بالبويرة
5الإطاحة بشبكة تحتال على مسيري الشركات الخاصة
Français English
الرأي
محمّد الهادي الحسني
«...Président de»
صالح عوض
هل نكسر القيود؟
جمال لعلامي
فاشلون.. متواطئون وضحايا!
عبد الحميد عثماني
صدقتْ بن غبريط وإنْ جارتْ!
صالح عوض
السودان بوابة إفريقيا وجنة العرب المضيعة
محمد بوالروايح
الأمازيغية والنقاش حول شعار جمعية العلماء المسلمين الجزائريين
عمار يزلي
إيلاف قريش
جمال لعلامي
.."الحديد ليه"!
محمد حمادي
فاشلون برّا وبحرا وجوّا!
أبو بكر خالد سعد الله
اعترافات الأستاذ ميشيل شال!
الفيديو
"حلف الشيطان".. هكذا تعمل إيران على إحياء تنظيم القاعدة!
بالفيديو.. مشجعات سعوديات في ملعب لكرة القدم
دونالد ترامب يُهين الأفارقة.. هل هو متشبع بالعنصرية؟!
ماذا يريد السفير الأمريكي من لقاءاته المكثفة مع السياسيين الجزائريين؟
مقاتلة فرنسية تعترض طائرة مدنية جزائرية.. ماذا حدث؟
لاعبة شطرنج تقتحم مسابقات الرجال بلقبي بطلة عالم وأستاذ كبير!
سورة الفرقان: مكية أم مدنية أم مصرية.. سؤال مدرسي خبيث في مصر؟!
الأنفلونزا أصبحت قاتلة.. فهل نقوم بالتلقيح قبل فوات الأوان؟!
تعرف على "حصادة الرؤوس" الروسية التي تملك الجزائر 300 عربة منها!
حفتر والجزائر.. العلاقة الغامضة!
يقصدها الموالون من مختلف ولايات الوطن
حاسي مسعود تتحول من منطقة بترولية إلى منطقة رعوية
محمد أمين
تحولت العديد من المساحات الفلاحية بالجهة الشمالية والغربية لمدينة عاصمة الذهب الأسود حاسي مسعود على بعد عشرة كلمترات إلى أماكن لرعي المواشي، وهي الظاهرة التي تزايدت بشكل ملحوظ السنوات الأخيرة حسب ما أكده عدد من أعيان المنطقة.
تغطيات ذات صلة
نهاية عصابة "الدزّيري" التي زرعت الرعب وسط العاصميين!
هكذا حول 5 أشخاص منزلين إلى "محشاشة" لترويج المخدرات
"إبر".. تحويل القطارات تتسبب في تذبذب الرحلات لثلاث ساعات
الجيش يقضي على 3 إرهابيين خطيرين في بومرداس
حاسي مسعود تتحول من منطقة بترولية إلى منطقة رعوية
وعرفت المساحات الفلاحية بمنطقة الخويلدات وحاسي البكرة وأخرى بالقرب من حاسي مسعود، تزامنا وهطول الأمطار الأخيرة على المنطقة، توافدا كبيرا للموالين بعد أن نبتت حشائش وفيرة، الأسبوعين الماضيين من مناطق عديدة كورقلة وتقرت وحتى من ولايات أخرى كالجلفة والأغواط وبسكرة بشاحنات محملة بالمواشي والمعز للرعي بهذه المساحات.
الأمر الذي جعل سكان المنطقة يتساءلون عن سبب قصد هؤلاء المولين لهذه المساحات الفلاحية، غير أن هؤلاء برروا ذلك بغلاء الأعلاف التي وصل القنطار منها إلى 5000 دج، وهو الأمر الذي صعب عليهم اقتناء الأعلاف طيلة فصول السنة، حيث وجدوا ضالتهم في اللجوء إلى هذه المساحات للرعي والتخفيف من مصاريف العلف.
توافد كبير للرعايا المغاربة على مدينة حاسي مسعود
تشهدت مدينة حاسي مسعود وجودا كبيرا للعديد من النازحين والمهاجرين غير الشرعيين الأفارقة خلال خمس سنوات الأخيرة وتزايدهم بشكل كبير، غير أنه وعلى غير العادة، أصبحت المدينة قبلة للرعايا المغاربة، الذين يجهل عددهم بالتفصيل وكيفية تنقلهم بالمدينة، حيث يستأجرون سكنات تابعة إلى بعض الخواص، الذين يقومون بالعمل بمهنة الزخرفة على البلاط والرخام المعروفة بها دولة المغرب.
وبالرغم من عدم معرفة الحرفة لدى الجزائريين إلا أنها تشهد تزايدا كبيرا وهذا بفضل تنقل بعض الرعايا المغاربة بالجزائر لممارستها، رغم غلق الحدود المغربية الجزائرية منذ سنوات، إلا أن هناك المئات من الرعايا المغاربة ببعض ولايات الوطن يقومون بمزاولة هذه المهنة.
ويقيم معظم هؤلاء الرعايا بصفة غير شرعية، ويتم التستر عليهم من طرف رب عملهم، خوفا من ترحيلهم وعدم إكمال مشاريعهم، بينما فضل رعايا مغاربة آخرون العمل منذ سنوات في المجال الفلاحي وذلك بمناطق بالقرب من مدينة حاسي مسعود على غرار قاسي الطويل التي تبعد بنحو 150 كلم عن الدائرة، حسب ما أكده سكان المنطقة المذكورة.
تراكم القمامة يهدد صحة سكان بلدية الرويسات
اشتكى سكان عدة أحياء تابعة إلى بلدية الرويسات 05 كلم عن مقر الولاية ورقلة، على غرار حي الزاوية 01، حي 100 مسكن، حي البستان وحي الداوي، من تخلف شاحنات رفع القمامة عن زيارة أحيائهم، التي برمجت لها مرة واحدة في الأسبوع، الأمر الذي جعل شوارع الأحياء المذكورة وأخرى مجاورة لها تغرق في أكوام القمامة المنبعثة منها الروائح الكريهة.
وحسب تصريح عدد من قاطني هذه الأحياء إلى "الشروق"، فإن المشكل ذاته ظل مطروحا منذ سنوات، إلا أن الجهات المعنية لم تتدخل وتناقص عدد زيارات شاحنات رفع القمامة إلى أحيائهم، الأمر الذي نغص حياتهم وجعلهم يتخوفون من الإصابة بأمراض وبائية، خاصة أن أطفالهم يجبرون على اللعب في الشوارع، في ظل غياب أماكن ترفيهية بتجمعاتهم السكنية.
وناشد هؤلاء السكان مصالح البلدية المعنية من أجل التدخل وبرمجة دخول شاحنات رفع القمامة مرتين أو ثلاث مرات على الأقل في الأسبوع للتخلص من الروائح الكريهة وحمايتهم من الأمراض.
... وضيق مقر مركز بريد الرويسات بورقلة يقلق الزبائن
عبر عدد من زبائن البريد المترددين على مركز بريد الرويسات 05 كلم عن مقر الولاية ورقلة، عن تذمرهم واستيائهم الشديدين من ضيق المرفق المذكور، الذي أصبح لا يتسع للكم الهائل الذي يتوافد عليه يوميا.
وحسب تصريح عدد من هؤلاء إلى "الشروق" خاصة فئة النساء، فإن ضيق المقر أصبح يقلقهم، حيث يشهد طوابير طويلة يوميا، مؤكدين أن وجود شباكين فقط لا يكفي لتقديم خدمات لصالحهم من سحب ودفع أموالهم وخدمات أخرى، خاصة أن المنطقة تعرف زيادة في الكثافة السكانية من سنة إلى أخرى.
وطالب السكان الجهات المعنية بضرورة التدخل العاجل وتوسيع المقر أو فتح آخر جديد يريح الزبائن الذين يقصدونه.