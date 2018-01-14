الجيش يقضي على 3 إرهابيين خطيرين في بومرداس

قضت قوات الجيش، الأحد، على 3 إرهابيين خطيرين ببلدية بن شود دائرة دلس، وأسفرت العملية عن استرجاع أسلحة وكمية من الذخيرة.

كشف بيان لوزارة الدفاع، أنه وإثر نصب كمين قرب بلدية بن شود دائرة دلس، قضت مساء يوم الأحد 14 جانفي، مفرزة للجيش الوطني الشعبي تابعة للقطاع العسكري بومرداس، على ثلاثة إرهابيين خطيرين، من بينهم المجرم "م.شعبان" الذي كان قد التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2009. وأضاف البيان أن العملية مكنت من استرجاع مسدسين رشاشين من نوع كلاشينكوف و6 مخازن وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى.