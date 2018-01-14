أمن العاصمة يطهر المنطقة من المنحرفين هكذا حول 5 أشخاص منزلين إلى "محشاشة" لترويج المخدرات

عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر قضيتين منفصلتين متعلقتين بالحيازة والمتاجرة وترويج المخدرات من نوع القنب الهندي وكذا الأقراص المهلوسة، حيازة أسلحة بيضاء محظورة من دون مبرر شرعي، حيث تم توقيف خمسة أشخاص مشتبه فيهم، مع حجز 25 غراما من القنب الهندي، 801 قرص مهلوس، أسلحة محظورة، مبلغ مالي قدره 17.5مليون سنتيم، سبعة هواتف نقالة، مجموعة من الأسلحة البيضاء المحظورة، مختلفة الأنواع والأحجام.

القضية الأولى عالجتها مصالح أمن المقاطعة الإدارية لبئر مراد رايس من خلال معلومة أمنية، مفادها قيام أحد المشتبه فيهم بالمتاجرة والترويج في المخدرات بكل أنواعها على مستوى الحي الذي يقيم فيه، بموجب إذن بتفتيش منزل المشتبه فيه، وجدت عناصر الشرطة أربعة أشخاص بمستودع المنزل حاولوا مباشرة التخلص من المخدرات، مبدين مقاومة عنيفة، بعد تفتيش المستودع، عثر بحوزة المشتبه فيه الرئيس على قطعة من المخدرات وزنها خمسة غرامات، 21 قرصا مهلوسا، أسلحة بيضاء محظورة.

القضية الثانية عالجتها نفس المصالح من خلال معلومة أمنية، مفادها قيام أحد المشتبه فيهم بالمتاجرة والترويج في المخدرات والأقراص المهلوسة على مستوى الحي الذي يقيم فيه، كما انه يحوز على كمية منها في منزله، بموجب إذن بتفتيش منزل المشتبه فيه، تمّ العثور على 78 مشطا، كل مشط يحتوي على عشرة أقراص مهلوسة، أي بمجموع 780 قرص، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره ثمانية ملايين سنتيم، حيث تبين أن المشتبه فيه من المسبوقين قضائيا.