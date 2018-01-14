زعلان: لا تسامح مع الشركات المتأخرة في تسليم المشاريع

شدد وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان، خلال زيارة تفقد لعدد من مشاريع قطاعه بولاية قسنطينة، الإثينن، على ضرورة الإسراع في إتمام أشغال كل المشاريع التي انطلقت في آجالها المحددة، وألحّ على ضرورة التقيد بالمقاييس والمعايير التقنية المعمول بها، لتفادي الانهيارات التي كانت تشهدها بعض المشاريع المنجزة في وقت سابق.

زعلان وعند وقوفه على أشغال توسعة خط التراموي الممتد من حي زواغي سليمان إلى المدينة الجديدة علي منجلي، شدد على ضرورة إتمام الشطر الأول الممتد على مسافة 6 كلم بين حي زواغي ومفترق الطرق خلال شهر جويلية القادم كأقصى تقدير على أن تنتهي أشغال الشطر المتبقي على مسافة 4 كلم وسط المدينة الجديدة علي منجلي خلال شهر أفريل من سنة 2019، مؤكدا على عدم تسامح دائرته الوزارية مع الشركات المتقاعسة في إتمام مشاريع قطاعه المسندة إليها.

ولفك الاكتظاظ المروري الذي تشهده مدينة قسنطينة، تقرر تخصيص غلافا ماليا، لإنجاز طريق جديدة تربط بين مدينة قسنطينة والمدينة الجديدة علي منجلي.