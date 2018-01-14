مصدر مأذون يوضح:

تعليمة بوتفليقة "عمل سياسي"

date 2018/01/15 views 577 comments 0
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icon-writer عبد الرزاق.ب

نقلت وكالة الأنباء الجزائرية، مساء الاثنين عن مصدر مأذون أن تعليمة رئيس الجمهورية حول إخضاع أي عملية لفتح رأس مال المؤسسات العمومية أمام الخواص هي "عمل سياسي" من أجل إضفاء الشفافية على المشروع.

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وأكد المصدر أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وجه الخميس الماضي تعليمة إلى الحكومة بإخضاع أي عملية لفتح رأس مال المؤسسات العمومية الاقتصادية أمام الخواص إلى موافقته المسبقة.

وأوضح أن "هذا القرار عمل سياسي يهدفالى اضفاء المزيد من  الشفافية و الانصاف و النجاعة على هذه الشراكة بين القطاعين العمومي و الخاص  التي غالبا ما تشكل موضوع شكوك وتأويلات مفرطة تشبهها بنهب للأملاك الوطنية.

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