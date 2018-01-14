النيابة تلتمس لأفرادها 20 سنة سجنا نهاية عصابة "الدزّيري" التي زرعت الرعب وسط العاصميين!

شكل أربعة أشخاص من ذوي السوابق العدلية عصابة إجرامية خطيرة، كانت تنشط في ضواحي باب الواد وبولوغلين وكذا بلدية الحمامات، قبل الإطاحة بها من قبل الشرطة، والتي كانت تستهدف سيارات المواطنين ليلا وسرقة أجهزة الراديو بها وتخريب محتوياتها، الأمر الذي زرع الرعب بين المواطنين بأحياء المنطقة بعد انتشار ظاهرة السطو على محتويات السيارات، خاصة من نوع "كليو 4" التي كانت مطلوبة بكثرة في السوق السوداء، حيث استغلها المتهمون لممارسة تجارة مربحة بعد ترصد أصحابها ثم نزع قطاعها للغيار بطريقها محترفة، كما تم استعمال سيارة فاخرة خلال التنقل للأماكن المستهدفة من أجل تمويه وتضليل الأمن حول نشاطهم.

الوقائع تفطنت لها فرقة مكافحة الجريمة المنظمة لتنتهي بتفكيك خيوط العصابة، انطلاقا من شكاوى عديدة تلقتها من قبل الضحايا الذين تعرضوا للسطو على مركباتهم، ومنه باشرت المصالح المختصة تحرياتها بالتنسيق مع الشرطة العلمية التي تعرفت على الجناة من خلال رفع البصمات، لتتوصل إلى الفاعلين، وتعلق الأمر بعصابة محترفة يقودها شخصان أحدهما يدعى "دزيري" وآخر يكنى "بيكسو" مسبوقين في قضايا تتعلق بالمخدرات والترويج، وعلى أساس ذلك تم تحويلهم أمام محكمة الجنايات بالدار البيضاء في العاصمة، عن تهم تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجناية السرقة، وكذا السرقة بتوفر ظروف الليل والتعدد والكسر واستحضار مركبة.

وخلال استجواب المتهمين عبر جميع مراحل التحقيق، اعترفوا بما نسب إليهم، وهو ما اعتبره النائب العام دليلا كافيا لإدانتهم، خاصة وأنهم زرعوا الخوف في أوساط المواطنين، بعد تعرض ممتلكاتهم للتخريب، حيث تأسس 9 أشخاص من بين الضحايا أطرافا مدنية في القضية، وعليه التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 20 سنة سجنا في حق جميع المتهمين، إلى جانب مليوني سنتيم غرامة مالية، في انتظار النطق بالحكم النهائي.