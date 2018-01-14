المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغاني هامل: سنسخّر كل الوسائل التكنولوجية المتطورة لمواجهة الجرائم

أكد اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن، عزم الشرطة الوقوف بكل حزم في مواجهة كل أشكال الإجرام، لا سيما الجريمة المستحدثة، مسخرة كل الوسائل المادية والتكنولوجية والكفاءات البشرية.

وفي كلمة اللواء هامل، ألقاها ممثلا عنه، مدير الشرطة القضائية، الإثنين، خلال اختتام على فعاليات اختتام سلسلة المحاضرات حول موضوع الجريمة المستحدثة، عبر من خلالها على مواصلة تنظيم مثل هذه الجلسات العلمية حول كل ما هو مستحدث في مجال الجريمة، التي من شأنها إثراء معارف قوات الشرطة العاملة في الميدان وكذا مكوني الشرطة، بالإضافة إلى الإسهام في بناء ثقافة أمنية حول مواضيع ومسميات الجريمة المستحدثة لدى الباحثين في هذا المجال ووسائل الإعلام، مما سيسهم في تكاثف الجهود من أجل الوقوف في وجه الجريمة بشكل عام.

وأكد ممثل المدير العام للأمن، على عزم الشرطة الجزائرية للوقوف بكل حزم في مواجهة كل أشكال الاجرام، لاسيما الجريمة المستحدثة، مسخرة كل الوسائل المادية والتكنولوجية ومجندة كفاءات المورد البشري الشرطي.