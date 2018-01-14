وزارة الثقافة تأسست طرفا مدنيا إلى جانب مديرة المتحف التماس 10 سنوات سجنا لمتهم بسرقة لوحة نادرة من متحف الفنون الجميلة

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، الإثنين، الحبس 10 سنوات نافذة ضد بائع الأثاث القديم التي تورط في عملية سرقة لوحة نادرة لرسام فرنسي تعود إلى القرون الوسطى سنة 2016، وتعرف باسم "Paysage de cannes"، والتي يقدر ثمنها بالملايير، إلى جانب رئيس مصلحة التراث الثقافي وموظف بمتحف الفنون الجميلة اللذين تتهددهما عقوبة الحبس 3 سنوات نافذة.

وحسب ما دار في جلسة المحاكمة فإن ملابسات القضية بدأت عندما أعلن المتهم الرئيس بائع الأثاث القديم عبر الانترنت عن بيع لوحة فنية، عندها اكتشف المتحف سرقتها، حيث قام اللص باستبدالها بنسخة غير أصلية. وعلى إثرها قررت وزارة الثقافة رفع شكوى أمام مصالح الأمن، هذه الأخيرة التي باشرت تحرياتها التي أسفرت على توقيف صاحب الإعلان الذي عرض عليه مبلغ 4 ملايير سنتيم ورفض بيعها.

ومواصلة للتحقيقات، تبين تورط موظفين بالمتحف، أحدهما رئيس مصلحة التمشيط والتراث الثقافي، حيث توبع جميعهم بجنحة سرقة ممتلك ثقافي منقول ومحمي باستعمال المفاتيح. في حين تأسست كل من وزارة الثقافة والمتحف الممثل من طرف مديرته أطرافا مدنية.