تحصل على جائزة نقدية بقيمة نصف مليار سنتيم وتكوين في معهد طبخ "عالمي".. "نسيم ساوشي" يتوج بلقب "ماستر شاف 2".. والعلامة الكاملة لـ"الشروق TV"!

في حلقة طبخ عالمية بروح جزائرية 100%، امتدت لساعتين ونصف من الزمن، توج ابن مدينة العلمة الشاب نسيم ساوشي، بلقب البرنامج العالمي "ماستر شاف الجزائر" الموسم الثاني كأفضل طباخ جزائري هاو في 2017، بعد تفوّقه في موقعة النهائي الكبير على "هاجر الوهرانية" وتمكنه من إبهار وإقناع لجنة التحكيم خلال شهرين من التنافس والصراع والتميز من بين 13 متسابقا من مختلف ربوع الوطن على الشاشة الأولى في الجزائر.. "الشروق تي في".

البرايم الثامن والأخير الذي عرض حصريا على شاشة "الشروق العامة" سهرة الأحد، خاض خلاله "نسيم" و"هاجر" 3 اختبارات، التحدي الأول داخل ورشة الطبخ عرف مشاركة ضيف من دولة المغرب الشقيقة، وهو الشاف التنفيذي لمطعم "قصر سليمان" بمراكش "عصام"، الذي طلب من المشتركين تقليد طبقه المكون من السمك باستعمال الوصفة والمقادير، وبعد تذوق الحكام الطبقين بطريقة "عمياء"، تحصلت هاجر على 21 نقطة في المرتبة الأولى بفارق 3 نقاط على نسيم.

خلال التحدي الثاني تم وضع هاجر ونسيم، على رأس فريقي الأحمر والأخضر لقيادة ست هواة تم اختيارهم من "توب 10" من هذه الطبعة، وهم عبد الرزاق، إيمان ويوسف الصغير، وفي الجهة الثانية مونية، يوسف الكبير وكريمو على التوالي، لتحضير 21 طبقا في كل فريق مكون من وجبة رئيسية وتحلية. نتائج التصويت رفعت من رصيد هاجر إلى 35 نقطة التي وسعت فارق النقاط مع نسيم إلى 7 نقاط كاملة.

أما الامتحان الفاصل، فاحتضنته المدرسة العليا للفندقة والإطعام بعين البنيان في الجزائر العاصمة، إذ طُلب من الطباخين تحضير طبق كامل لـ 7 أفراد مكون من مقبلات، وجبة رئيسية من لحم البط وتحلية بالتمر، باستعمال الليمون والبرتقال وهذا بحضور عائلتي نجمي "الفينال".

لجنة تحكيم البرنامج التي تضم عميدة الطبخ الجزائري السيدة ياسمينة بن معلم سلام، وهي دكتورة وأستاذة جامعية سابقة، رابح أوراق، مختص دولي وصاحب مطعم بريطاني متخصص في الطبخ المتوسطي والجزائري والمتخصصة في الطبخ التونسية ملاك لعبيدي، سفيرة الطبخ المعاصر وخريجة معاهد فرنسية عالمية، كانت لها الكلمة الأخيرة إذ نصبت السطايفي "نسيم ساوشي" بطلا لـ"ماستر شاف 2017" بعد أن قلب الطاولة على "هاجر" في الشوط الأخير بنتيجة نهائية 99 نقطة مقابل 91 نقطة لمنافسته.

وتحصل "نسيم" على جائزة نقدية بقيمة 5 ملايين دينار جزائري (500 مليون سنتيم) إلى جانب استفادته من تكوين خاص بمعهد الطهي paul bocusse الفرنسي المعروف عالميا.

"الشروق تي في".. عنوان التميز والاحترافية شكلا ومضمونا!

8 برايمات كاملة تابعها المشاهدون عبر شاشة "الشروق العامة" ضمن أكبر مسابقة للطهي والطبخ في البلاد تضمنت حلقات مميزة جدا من "ماستر شاف" بتقنية عالية الدقة والجودة HD وبإخراج وتصوير احترافي، كما حملت كثيرا من الإثارة والتشويق وحققت متابعة لافتة وقياسية وأرقام مشاهدة عالية في "اليوتيوب" ومواقع التواصل الاجتماعي كما لقيت تفاعلا كبيرا وآلاف التعليقات، وتم مشاركتها على نطاق واسع عبر الصفحات "الفايسبوكية" ليتعدى صداها حدود الوطن إلى المغرب العربي كل هذا على محطة وشاشة واحدة.. "الشروق تي في" لتجسد بذلك شعارها وتكون قناة كل العائلة الجزائرية.