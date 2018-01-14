ميزانية التظاهرة 600 مليون.. المحافظ توفيق مزعاش: "فوارة شو" تكرّم المرحوم عطا الله بحضور بطلي "نسيبتي لعزيزة"

تكرم الدورة الخامسة لتظاهرة "فوارة شو" المرتقب تنظيمها من 21 إلى 25 جانفي الجاري بسطيف، الفنان الراحل أحمد بن بوزيد المعروف فنّيا بالشيخ عطا الله وتستضيف نجوم الفكاهة من الجزائر وتونس يتقدمهم أبطال المسلسل التونسي الجزائري "نسيبتي لعزيزة" حسب ما كشف محافظ التظاهرة توفيق مزعاش الذي لفت أنّه رفض طلب ميهوبي بترسيم "فوارة شو".

وقال مزعاش في ندوة صحفية نشطها، الإثنين، بالمسرح الوطني الجزائري "محيي الدين بشطارزي" للحديث عن تفاصيل الطبعة الخامسة لـ"فوارة شو" إنّ الفعالية تخصص وقفة تكريمية للفنان والبرلماني الراحل عطا الله عرفانا لما قدمهّ للفكاهة والفن في البلاد. والفنان قرقور فيصل.

وأضاف مزعاش أنّ هذه التظاهرة (تنظمها تعاونية فنون وثقافة) تركز على اللقاءات والورشات والتكوين لفائدة المشاركين من أصحاب العروض قصد تشجيعهم وتكوينهم في هذا الميدان مع مراعاة العمل بتوصيات الطبعة الماضية وتجربة خمس سنوات.

وأكدّ المتحدث أنّ الدورة الخامسة تستقبل نجوم الفكاهة من تونس على غرار بطلي مسلسل "نسيبتي لعزيزة" (تونسي - جزائري) وهما المنجي وخالد بوزيد المعروف بشخصية "الفاهم"، إلى جانب الممثل الجزائري فتحي كافي والأستاذ اسماعيل سوفيط وذلك لتأطير الورشات التكوينية.

وفي السياق، أكدّ زعاش أنّه رفض عرض وزير الثقافة عزالدين ميهوبي لترسيم "فوارة شو"، وبرر ذلك بقوله: "لا أريد ترسيمها، لأنني لا أريد أن تكون ذات طابع إداري ورسمي ومحدد يخضع لشروط معينة"، وأردف: أرى أنّ تنظيم البلديات لـ"الأيام الفنية والثقافية مناسب حتى تنّمي الفعل الثقافي في كل مدينة". وتابع: "وجميل أنّ ترافق الوزارة هذه الأيام بالدعم".

وبخصوص الميزانية أوضح المتحدث أنّ الميزانية تبلغ 600 مليون سنتيم، منها 100 مليون سنتيم منحتها وزارة الثقافة، و500 مليون مقسمة بين بلدية سطيف وديوان السياحة بغض النظر عن الخواص الذين ساهموا في تمويل الحدث.

وتشهد الطبعة الخامسة التي تأتي تحت شعار "من أجل بيئة نظيفة" تقديم أكثر من 20 عرضا في "ألوان ما شو" من أصحابها الفنان صابر عياش وطاهر سفير (بسكرة)، بوهة يوسف (سكيكدة)، مراد صاولي (سطيف)، حسن الزنانسي وآخرين.

وتنظم بالمناسبة ندوات ولقاءات فنية منها محاضرة يقدمها الفنان المسرحي ربيع قشي حول "وان ما شو بين الإرتجال والإبداع"، وأخرى بعنوان "تجربة ألوان مان شو في الجزائر" يقدمها خيدر حميدة من بسكرة، إلى جانب ورشات "كيف تكتب نص ستانداب"، "أداء الممثل".. وغيرها، فضلا عن معرض للرسم على الرمال يقدمه فنانون من تونس.

وتمنح التظاهرة ثلاث جوائز قيمة، الذهبية تقدر بـ10 ملايين والفضية 8 ملايين والبرونزية 5 ملايين، في حين قيمة الجائزتين التشجيعية ولجنة التحكيم 2.5 مليون لكل جائزة.