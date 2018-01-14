انهيار قبة مسجد في طور الإنجاز بالمسيلة

انهارت قبة مسجد فاطمة الزهراء قيد الإنجاز بمدينة بوسعادة جنوب المسيلة، الأحد، بعد يومين فقط من نفس مصير قبة مسجد حي غزة بذات المدينة. ولم تخلف الحادثة إصابات لعدم تواجد أي عامل بموقع الأشغال لحظة سقوط مواد البناء المستعملة في التبليس.

في حين أن الحادث تسبب في إتلاف مواد البناء المستعملة التي تعود إلى تبرعات المحسنين والمواطنين من سكان المنطقة وغيرها من التبرعات، وفي السياق ذاته، أرجع البعض أسباب هذا الانهيار إلى عدة عوامل على غرار الأحوال الجوية من رطوبة ورياح التي يرجح أن تكون وراء انزلاق الأعمدة المخصصة لعملية التبليط التي تتم في العادة عن طريق الخرسانة المسلحة أو مادة الجبس.

ويرى مختصون في البناء، أنه من المفترض تبليط قبب المساجد على مراحل من خلال استعمال مادتي الجبس والآجر، ثم صب الخرسانة المسلحة في وقت لاحق، مع الاستعانة بمادة 'السيكا" لتفادي ولوج الرطوبة.