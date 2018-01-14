موظفو شبه الطبي يشلون المستشفيات لثلاثة أيام

واصل حوالي 90 ألف موظف شبه طبي حركتهم الاحتجاجية عبر كافة المؤسسات الاستشفائية في أرجاء الوطن والتي ستستمر لثلاثة أيام إلى غاية يوم الأربعاء، على أن تستأنف الحركة بإضراب مفتوح الأسبوع المقبل، وهذا بعد فشل اللقاء الذي جمع وزير الصحة مختار حسبلاوي بممثلي نقابة شبه الطبي مساء السبت المنصرم.

وأكد ممثلو نقابة الشبه الطبي تمسكهم بخيار الإضراب الذين دخلوا فيه بصفة دورية منذ أسبوع، وهذا بسبب تراكم المشاكل التي يعاني منها حوالي 90 ألف شبه طبي على مستوى الوطن، وخاصة تلك المتعلقة بالترقيات وكذا الوضعية المهنية والاجتماعية لمنتسبي السلك، فضلا عن إشكالية التكوين الذي تقدمه 24 مدرسة عليا، مع غموض في الشهادات التي لم يستفد منها الخريجون إلى الآن، واعتبر المحتجون أن لقاءهم بالوزير لم يأت بالجديد فيما يتعلق بمطالبهم، وبناء عليه دعت نقابة الشبه الطبي كل منتسبيها لشل المستشفيات إلى غاية إرساء أرضية عمل حقيقة للتكفل بكل مطالب شبه الطبي بشكل عملي بعيد عن لغة الوعود الشفهية التي تنتهجها الوصاية.