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ربراب يتضامن معه ويقول أن المعني وقف مع عمال "سيفيتال"
3 أشهر حبسا موقوفة النفاذ ضد "بوزيدي" في قضية ميناء بجاية
أدانت محكمة بجاية، مراد بوزيدي، الناطق الرسمي باسم التنسيقية الوطنية للجان مساندة عمال سيفيتال والاستثمارات الاقتصادية، بثلاثة أشهر حبسا مع وقف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 20 ألف دينار، في إطار قضية القذف التي رفعها ضده مدير ميناء بجاية، على اثر التصريحات التي أدلى بها في وقت سابق.
وقد أعرب إسعد ربراب مالك مجموعة "سيفيتال"، في بيان له، مباشرة بعد صدور الحكم، عن تضامنه مع بوزيدي وأسرته "لقد ندّد المهني بتصرفات المدير العام لميناء بجاية، الذي يمنع بشكل غير قانوني، وذلك منذ عدة أشهر، رسو بواخر وتنزيل معدات موجّهة لمشروع سحق البذور الزيتية التابع لمجمع سيفيتال"، مضيفا "أن الآلاف من مواطنينا لا يزالون ينتظرون مخرجا إيجابيا لهذه القضية حتى يتمكنوا أخيرا من العمل بحرية لتلبية حاجاتهم وإعالة أسرهم وعيش حياة كريمة".
وأضاف ربراب أن عمال سيفيتال وإدارتها، البالغ عددهم 18 ألف عامل وعاملة، يتقدمون بشكرهم لمراد بوزيدي لالتزامه بالتنديد بظلم صارخ يضر، ليس فقط بمصالح مجمع سيفيتال، ولكن بآلاف الأسر الجزائرية، مضيفا "إنّ الوقوف مع بوزيدي هو الوقوف مع دولة القانون ومؤسساتها".
مجنون جزائري2018/01/15 على 22:551
وهل حدث يوما في هذا البلد أن مواطنا عاديا أنصفته العدالة حين تكون قضيته مع الإدارة لا والف لا