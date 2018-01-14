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أكبر 5 شركاء إقتصاديين للجزائر في عام 2017..

date 2018/01/15 views 1719 comments 0
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icon-writer الشروق أونلاين

قائمة أكبر الشركاء التجاريين للجزائر خلال 11 شهرا الأولى من عام 2017

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إعداد: بوابة الشروق الإلكترونية

المصدر: وزارة التجارة

تصميم: منير اسكندر

 

 

 

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