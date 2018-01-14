تنشط أيضا في مجال تهريب العملة الصّعبة نحو الخارج تفكيك شبكة مختصة في تزوير ملفات التأشيرة يقودها تاجر بتلمسان

أوقفت، قبل أيام، مصالح الأمن بتلمسان شبكة من 13 تاجرا ينشطون في تزوير ملفات تأشيرة شنغن، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 15 و20 مليون سنتيم، وتزوير تأشيرات، الغرض منها تهريب العملة نحو فرنسا واسبانيا حسب ما أكده مصدر أمني لـ"الشروق".

وذكر ذات المصدر، أنه يتم التحقيق مع التجار الموقوفين في قضية تزوير التأشيرات، حيث كشفت المعلومات الأولية، أن رئيس الشبكة وهو تاجر من تلمسان يقبض أموالا من طالبي "الفيزا" ويقوم بالتوسط لهم مع باقي أفراد الشبكة لاستصدار وثائق على غرار شهادة العمل وكشف الراتب دون أن يمارسوا أي عمل. وفي هذا الصدد، تبين شهادات العمل المقدمة التي تم نسخها من جهاز كمبيوتر محجوز أنها غير مطابقة مع رقم التسجيل الموجود في الضمان الاجتماعي للأشخاص المعنيين.

وفي سياق متصل، كشفت التحقيقات حسب مصدرنا دائما، أن الشبكة تنشط في مجال تهريب العملة الصعبة نحو اسبانيا وفرنسا، حيث أكدت اعترافات بعض من التجار الموقوفين أنهم سبق وان حولوا مبالغ مالية خلال سفريات قادتهم إلى أوروبا لصالح رئيس الشبكة.