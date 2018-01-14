وعدت وزيرة التربية بتوزيع الكتب مستقبلا قبل نهاية السنة الدراسية، مشيرة إلى وجود مخطط تكوين وطني يمتد لثلاث سنوات من 2017 /2020 ولأول مرة يمس كل موظفي قطاع التربية الوطنية من العمال المهنيين إلى المديرين المركزيين ويتم التركيز فيه على الوظيفة البيداغوجية لأساتذة كل الأطوار مع التركيز على تكوين أساتذة التعليم الابتدائي باعتباره الركيزة الأساسية وعددهم هو نصف عدد عمال القطاع.
وأعلنت الوزيرة في لقائها مع ممثلي النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الابتدائي، الثلاثاء، عن انطلاق العملية التكوينية قبل انطلاق السنة، مشيرة إن الوزارة قررت توزيع الكتب قبل نهاية السنة الدراسية لتفادي نقص الكتاب المدرسي، ناهيك عن ضمان دخول مدرسي وكل المتطلبات جاهزة.
وذكرت بن غبريط أنه تم تسجيل 7200 مؤسسة جديدة تستفيد من ذلك، مع 2000 مخبر للابتدائي، وتم انجاز وتسليم 600 وحدة منها مع توفير قاعات متعددة الاختصاصات، في إطار سعي الوزارة مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي.
ووعدت الوزيرة مثلما جاء في بيان النقابة، بتوسيع عمل الأخصائيين النفسانيين المتواجدين في المتوسطات لمتابعة الحالات المتواجدة داخل الابتدائيات، مؤكدة أن تخفيض الحجم الساعي مرتبط بتخفيف البرامج، بينما سيتم تعويض الساعات الإضافية ماليا مثلما هو معمول به في الطورين الثانوي والمتوسط.
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بن غبريط: توزيع الكتب المدرسية قبل نهاية السنة الدراسية مستقبلا
س. ب
وعدت وزيرة التربية بتوزيع الكتب مستقبلا قبل نهاية السنة الدراسية، مشيرة إلى وجود مخطط تكوين وطني يمتد لثلاث سنوات من 2017 /2020 ولأول مرة يمس كل موظفي قطاع التربية الوطنية من العمال المهنيين إلى المديرين المركزيين ويتم التركيز فيه على الوظيفة البيداغوجية لأساتذة كل الأطوار مع التركيز على تكوين أساتذة التعليم الابتدائي باعتباره الركيزة الأساسية وعددهم هو نصف عدد عمال القطاع.
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بن غبريط: توزيع الكتب المدرسية قبل نهاية السنة الدراسية مستقبلا
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وأعلنت الوزيرة في لقائها مع ممثلي النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الابتدائي، الثلاثاء، عن انطلاق العملية التكوينية قبل انطلاق السنة، مشيرة إن الوزارة قررت توزيع الكتب قبل نهاية السنة الدراسية لتفادي نقص الكتاب المدرسي، ناهيك عن ضمان دخول مدرسي وكل المتطلبات جاهزة.
وذكرت بن غبريط أنه تم تسجيل 7200 مؤسسة جديدة تستفيد من ذلك، مع 2000 مخبر للابتدائي، وتم انجاز وتسليم 600 وحدة منها مع توفير قاعات متعددة الاختصاصات، في إطار سعي الوزارة مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي.
ووعدت الوزيرة مثلما جاء في بيان النقابة، بتوسيع عمل الأخصائيين النفسانيين المتواجدين في المتوسطات لمتابعة الحالات المتواجدة داخل الابتدائيات، مؤكدة أن تخفيض الحجم الساعي مرتبط بتخفيف البرامج، بينما سيتم تعويض الساعات الإضافية ماليا مثلما هو معمول به في الطورين الثانوي والمتوسط.