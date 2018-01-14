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توقيف مسافر هرب 150 خاتم ذهبي من فرنسا
أحبطت مصالح شرطة الحدود بالتنسيق مع أعوان الجمارك على مستوى مطار الجزائر هواري بومدين الإثنين، محاولة تمرير كمية من الذهب عبارة عن مجوهرات بطريقة غير قانونية من فرنسا دون التصريح بها لدى مكتب التصريحات الجمركية ودفع المستحقات المترتبة عنها.
حيث تم حجز 150 خاتم من المعدن الأصفر داخل أمتعة مسافر من فرنسا أثناء مروره بجهاز السكانير، وعلى أساس ذلك حولته المصالح الأمنية للمحاكمة أمام محكمة الجنح بالدار البيضاء عن تهمة مخالفة التشريع الجمركي وحركة رؤوس الأموال.
ali - alg2018/01/16 على 18:231
الجمارك تعمى على تجارة المهلوسات وتهريب الاموال الى الخارج وتحارب من يجلب العملة والذهب
العاصفة2018/01/16 على 18:432
وهل أمن مطار الجزائر أفضل من أمن مطار فرنسا ؟؟
السيد خرج بيهم من فرنسا نوووورمال وكي وصل لبلاد الشر لقى أن القوانين ليست نفسها.. والله تحير دراهمك وحويجك وشي نتاعك تولي تخرجهم وتدخلهم بالخفيا كارثة لبلاد هذي... بضح قلولنا كيفاش سعيداني وجماعتوا خرجوا قاع لملايير هاذوك مادام حرام في قانونكم؟
محايد - الله غالب2018/01/16 على 18:523
امركي غريب ايتها الحكومة الجزائرية من يرد ادخال العملة او الذهب فل يدخل انهم يساهيمون في الاقتصاد البلد والذي يخرج ااعملة ا والذهب اقبظ عليه اذا كنتم اذكياء ولكن لا حيات لمن تنادي هاذي هي الجزائر كل شيء في بلدي بي المقلوب وشكرا