توقيف مسافر هرب 150 خاتم ذهبي من فرنسا

أحبطت مصالح شرطة الحدود بالتنسيق مع أعوان الجمارك على مستوى مطار الجزائر هواري بومدين الإثنين، محاولة تمرير كمية من الذهب عبارة عن مجوهرات بطريقة غير قانونية من فرنسا دون التصريح بها لدى مكتب التصريحات الجمركية ودفع المستحقات المترتبة عنها.

حيث تم حجز 150 خاتم من المعدن الأصفر داخل أمتعة مسافر من فرنسا أثناء مروره بجهاز السكانير، وعلى أساس ذلك حولته المصالح الأمنية للمحاكمة أمام محكمة الجنح بالدار البيضاء عن تهمة مخالفة التشريع الجمركي وحركة رؤوس الأموال.