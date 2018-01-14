محمد عيسى يكشف: توقيف 3 أئمة انتقدوا سياسة الرئيس الخارجية

أعلن محمد عيسى وزير الشؤون الدينية، الثلاثاء، توقيف ثلاثة أئمة وتحذير آخر بسبب مخالفة التوجيهات ومهاجمة سياسة رئيس الجمهورية الخارجية مقابل الإشادة بتوجهات دول أجنبية.

وكشف عيسى على هامش الندوة الولائية حول مخاطر الانترنت "أوقفنا إماما بوهران لأنه كان يقدر بأنه لا ينتمي إلى الجزائر ولا يخطب باسم الجزائر ولكن يخطب باسم دولة أخرى.. قلنا له اذهب إلى دولتك هذه هي التي تعينك إماما".

وأضاف "وفي الجزائر العاصمة أوقفنا إمامين وسوف نوقف الثالث إذا لم ينضبط، لأنه يحس بأنه إمام ممتاز على قوانين الجمهورية ويهاجم سياسة رئيس الجمهورية وينتصر لسياسات أخرى".

وحسبه "نحن لا نريد أن يكون أئمتنا إلا خداما لوطنهم ودولتهم وناصحين لأولياء أمرهم وإن كان في نصحهم شدة، فهي مقبولة لأنه حق الإمام".