تفكيك عصابة لتزوير تأشيرات "شنغن" بسكيكدة

أصدرقاضي التحقيق لدى محكمة سكيكدة، الثلاثاء أمرا يقضي بموجبه بإيداع عصابة تتكون من ثلاثة أشخاص، أعمارهم تتراوح ما بين 29 و51 سنة، الحبس المؤقت، على ذمة قضية تزوير.

وكانت مصالح الأمن تلقت معلومات بخصوص قيام أحد الأشخاص باصطناع ونسخ وثائق إدارية لإدراجها بملفات طلب التأشيرة مقابل مبالغ مالية معتبرة، وبعدها تمت مراقبة تحركات مشتبه فيه، ليتم توقيفه بوسط المدينة، وعثر بحوزته على جهاز إعلام آلي به نسخ لجوازات سفر وحجوزات إقامة بالخارج وكذا وثائق إدارية مستنسخة لشهادات عمل وسجلات تجارية بها معلومات غير مطابقة وأخرى مترجمة بها أختام لشركات عمومية وخاصة مزورة.

وتبين أنه اتخذ من بيته ورشة لتزوير وثائق إدارية تتمثل في جوازات سفر، شهادات عمل وسجلات تجارية وكشوف الرواتب الشهرية مزورة لمؤسسات خاصة وعمومية، شهادات تأمين لوضعية الأخطار، شهادات مدرسية، حيث كان يقوم باستنساخها وطباعتها بوسائل تكنولوجية متطورة، ثم يمنحها لزبائنه بمقابل مادي لإدراجها في ملفات طلب الحصول على التأشيرة. كما أوقف لاحقا شريكان للمتهم.